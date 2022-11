Lewitacja akustyczna jest możliwa, a naukowcy wiedzą, jak ją wykorzystać

Naukowcy z University of Technology w Sydney oraz University of New South Wales zaprezentowali sposób na precyzyjne sterowanie cząsteczkami z użyciem fal ultradźwiękowych. Członkowie zespołu wzięli pod uwagę nie tylko kształt cząsteczki, ale i jej wpływ na pole akustyczne.

O szczegółach sprawy możemy przeczytać na łamach Physical Review Letters. Dokonania badaczy powinny przełożyć się na postępy w kontekście badań nad komórkami biologicznymi czy materiałami akustycznymi.

Wykorzystując właściwość zwaną sprzężeniem Willisa, pokazujemy, że asymetria zmienia siłę i moment obrotowy wywierany na obiekt podczas lewitacji oraz przesuwa miejsce “uwięzienia”. Ta wiedza może być wykorzystana do precyzyjnego sterowania lub sortowania obiektów, które są mniejsze niż długość fali ultradźwiękowej. W szerszym sensie, proponowany przez nas model oparty na kształcie i geometrii zbliży do siebie dwie modne dziedziny bezkontaktowej manipulacji ultradźwiękowej i meta-materiałów (materiałów skonstruowanych tak, by miały właściwości niewystępujące w naturze). wyjaśnia Shahrokh Sepehrirahnama, Biogenic Dynamics Lab

W przyszłości dokonane obecnie osiągnięcia powinny przełożyć się na możliwość badania dynamicznych właściwości materiałowych wielu obiektów biologicznych. W grę wchodzą między innymi wyrostki robaczkowe owadów oraz ich skrzydła a także nogi termitów. Na przykład termity są bardzo wrażliwe na wibracje i mogą komunikować się z ich wykorzystaniem, podczas gdy mrówki mogą przenosić wielokrotnie większą masę ciała i opierać się znacznym siłom. Nawet skrzydła pszczoły, które wydają się stosunkowo delikatne, okazują się wytrzymałe i elastyczne w jednym.

Jak dodają autorzy, lepsze zrozumienie specyficznej dynamiki strukturalnej tych obiektów powinno doprowadzić do opracowania nowych materiałów, dla których inspiracją będzie natura. Te mogłyby natomiast zostać wykorzystane w budownictwie, obronności czy projektowaniu czujników.