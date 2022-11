Home Tech Masz za wolny Internet? To narzędzie pozwoli go zareklamować

Mechanizm monitorowania jakości dostępu do Internetu PRO Speed Test już po raz trzeci uzyskał certyfikat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Został on przyznany na okres kolejnych dwóch lat, dzięki czemu nadal będziemy mieli dostęp do narzędzia, który może dostarczyć nam wyniki mogące być podstawą do reklamacji usług u operatora.