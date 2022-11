Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze to wielka zmiana w podejściu do transmisji sportowych

Kiedyś to było… Albo raczej nie było – jakości

16 czerwca 1954 roku na żywo z Lozanny w Szwajcarii przeprowadzono transmisje telewizyjną meczu Jugosławia–Francja w ramach Mistrzostw Świata. Oczywiście mogła zobaczyć ją garstka osób, w wersji czarno-białej. Jednym z historycznych momentów w dziejach telewizji były Mistrzostwa Świata w 1966 roku w Wielkiej Brytanii. Finał Anglia : Niemcy 30.07.1966 oglądało przed telewizorami ponad 32 miliony Brytyjczyków. To cyfry, których już żadne inne wydarzenie nigdy nie pobiło, łącznie z uroczystościami w rodzinie Królewskiej. Jednocześnie ten sam mundial był pierwszym transmitowanym przez Polską telewizję! Natomiast 4 lata później mistrzostwa w Meksyku były tymi pierwszym rejestrowanymi i transmitowanymi w kolorze.

Pierwszy mundial w HD? W Polsce, w szerokodostępnej telewizji dopiero ten w RPA w 2010 roku. Natomiast testowe realizacje odbyły się już w 1990 roku podczas Mistrzostw Świata we Włoszech. Co ciekawe, przeczesując tę ciemniejszą stronę internetu można natrafić na nagrania w HD mundialu z 2002 roku, z fatalnymi występami reprezentacji Polski włącznie. W Polsce Mistrzostwa Świata w 2002 roku mogą się jeszcze kojarzyć z boomem na dekodery Polsatu, wtedy oferta obecnego Polsat Box zaczynała nabierać kształtów i interesować masowo użytkowników dostępem do płatnej telewizji satelitarnej. W 2006 roku to właśnie Polsat przeprowadzał pierwsze próby transmisji HD. Za to mistrzostwa w 2010 roku były pierwszymi i najpewniej ostatnimi, które realizowano eksperymentalnie także w 3D. W 2014 roku pojawiły się testowe transmisje w 4K, a już mundial 2018 w Rosji był transmitowany na antenie TVP 4K.

Mistrzostwa Świata 2022 w TVP 4K? Oglądamy na naszych zasadach

Kanał TVP 4K na razie pojawia się i znika. Po imprezie w 2018 roku, powrócił w 2021 roku, na Euro 2021. Ponownie zawita na telewizory już 20 listopada, by zniknąć chwilę po ostatnim gwizdku na tegorocznej imprezie w Katarze. Choć zostały już tylko pojedyncze dni do startu imprezy, wciąż nie ma pełnej listy dostawców, u których w ofercie pojawi się kanał TVP 4K. Stacja pojawi się za to testowo w DVB-T2. Czy będzie online? Wątpliwe.

Jednak to, co najistotniejsze w kwestii transmisji tegorocznej imprezy piłkarskiej (święta chyba nie bardzo) to swoboda wyboru tego, jak i gdzie chcemy oglądać. Postęp technologiczny bardzo zdemokratyzował nam dostępność do tych meczów. Należy też pochwalić fakt, że w Polsce ta impreza jest naprawdę powszechnie dostępna bez dodatkowych opłat (poniekąd to zasługa doktryny chleba i igrzysk oraz związanych z tym kosztów budżetowych). Niemniej sami wybierzemy, czy chcemy oglądać na smartfonie, na tablecie, na komputerze, na telewizorze, czy na projektorze. Mobilna aplikacja, dostęp przez przeglądarki internetowe, telewizja naziemna, telewizja kablowa i satelitarna, streaming online, dostęp w HD, 4K… Do tego wybór komentarza lub jego braku. To jest swoiste piękno naszych czasów. A do tego dziesiątki statystyk w czasie rzeczywistym udostępniane przez przeróżne aplikacje i serwisy.

Przekątne ekranów rosną, oczekiwania nie maleją

Same telewizory też nam się bardzo zmieniły na przestrzeni ostatnich lat. Gdy Polska w 2002 roku grała z Koreą, mieliśmy jeszcze ekrany kineskopowe i szczytem luksusu były ich 32-calowe, panoramiczne odmiany, ważące ponad 50 kg. Dziś możemy mieć mundial na 10-calowym tablecie, 32-calowym telewizorze za 700 złotych, ale też 85-calowym telewizorze 8K. Możemy sięgnąć po przenośny projektor, możemy bez trudu kupić dobry projektor do domowego zacisza. Co ciekawe możemy wybrać się też do kina i tam obejrzeć wybrane mecze.

Przez ostatnie 68 lat zaszła gigantyczna zmiana w jakości obrazu, dostępie do telewizji i sygnału. Do tego dzięki powszechnemu dostępowi do internetu i urządzeniom mobilnym zmienił się sposób konsumpcji treści. W przeszłości zamykaliśmy się gromadnie w domach. Pamiętam właśnie 2002 rok i pół szkoły zgromadzonej w sali, wpatrującej się w jakiś 24, 26-calowy telewizor. Dziś mecz można obejrzeć siedząc w metrze, mieć odpalony gdzieś w rogu ekranu pracując, albo też wygodnie na kanapie przed gigantycznym telewizorem czy obrazem z projektora.

