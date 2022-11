MIUI 14 przyniesie sporo zmian i ulepszeń. W końcu będzie działał płynnie?

Wygląda na to, że MIUI 14 będzie w końcu działać płynniej i stabilniej w porównaniu z poprzednią wersją

A przynajmniej tak zapowiedział dzisiaj dyrektor generalny Xiaomi, a informacje te potwierdził również Jin Fan z zespołu badawczo-rozwojowego MIUI. Nowa nakładka przyniesie cztery główne ulepszenia: mniej preinstalowanych aplikacji systemowych, więcej praktycznych funkcji, nowy wygląd oraz płynniejszy i bardziej stabilny system. Co istotne, preinstalowane aplikacje w nowym systemie będzie można usunąć, pozostawiając tylko te, które są nam najbardziej potrzebne, np. zegar, SMS-y, sklep z aplikacjami czy połączenia.

Xiaomi umożliwi też szybkie rozpoznawanie tekstu uwiecznionego na zdjęciu – wystarczy przytrzymać tekst na zdjęciu w Galerii, a system rozpozna go. Na razie jednak wsparcie otrzyma tylko 8 języków, choć można się spodziewać, że w przyszłości ta funkcja zostanie bardziej rozbudowana. Xiaomi dokonało też zmian w Mi Smart Hub, dzięki którym pojawi się obsługa większej liczby urządzeń, a całość ma działać znacznie szybciej. Na urządzeniach Xiaomi MIUI 14 ma zapewnić łatwe połączenie słuchawek do telefonu, tableta czy telewizora, wraz z płynniejszym przełączaniem się pomiędzy urządzeniami.

Zmniejszy się też waga MIUI, które w nowej wersji zajmie mniej miejsca na smartfonie, co przełoży się na szybsze działanie. Ulepszono ponadto architekturę systemu, dzięki czemu można spodziewać się zwiększonej wydajności aplikacji, przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Duży nacisk Xiaomi położyło też na kwestię personalizacji – dodano nowe formaty widżetów, superikony, foldery na ekranie głównym i inne opcje, które pozwolą na dostosowanie smartfona do naszych potrzeb.

MIUI 14 przynosi również ulepszenia w zakresie prywatności. Wraz z nową nakładką pojawi się prywatność end-to-end z brakiem danych w chmurze i wszystkimi akacjami wykonywanymi na urządzeniu, którą wspierać będzie przeszło 30 scenariuszy.

Które smartfony i tablety dostaną aktualizację do MIUI 14?

Przy okazji nadchodzącej premiery nakładki, warto zastanowić się, które urządzenia aktualizację dostaną. Equal Leaks opublikował niedawno listę urządzeń, dla których MIUI 14 otrzymało już naz kodową, co oznacza, że aktualizacji tych modeli możemy być wręcz pewni. Co do innych, trzeba poczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony producenta.