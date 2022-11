mObywatel z użyteczną nowością. Wniosek o dodatek na ogrzewanie złożysz w aplikacji

Kolejne funkcje trafią na pokład aplikacji mObywatel. Dzięki num można dostać nawet 1500 zł

„Od teraz w aplikacji #mObywatel można online załatwić sprawy związane z zakupem opału czy kwestiami energii. Dzięki łatwemu porównaniu ofert możemy zaoszczędzić czas na wypełnianie wniosków w urzędach” – Minister @jciesz podczas konferencji @CyfryzacjaKPRM. pic.twitter.com/j6OUQb9pHb — NASK (@NASK_pl) November 25, 2022

Podczas piątkowej konferencji w KPRM minister Janusz Cieszyński ogłosił, że rządowa aplikacji mObywatel od 1 grudnia będzie oferowała możliwość złożenia dwóch nowych wniosków:

o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,

o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych.

Warto jednak wiedzieć, że będzie to również możliwe na stronie cieplo.gov.pl. W obu tych miejscach od 25 listopada można również sprawdzić i porównać ceny opału (dostępne punkty sprzedaży, najniższe aktualne ceny itp.). Dostawcy mogą tam też dołączyć do bazy.

Od dziś sprawy związane z zakupem opału czy kwestiami energii, będziemy mogli załatwić online. Uruchamiamy kolejne usługi, aplikacja mObywatel staje się aplikacją transakcyjną. To duży krok do przodu – powiedział Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM.

Składając wniosek o dodatek elektryczny, można uzyskać dodatek za prąd wynoszący od 1000 do 1500 zł. Jest to pomoc przygotowana przez rzad dla gospodarstw domowych ogrzewanych głównie energią elektryczną. Natomiast wniosek o preferencyjny zakup węgla daje możliwość zakupu opału w cenie nie większej niż 2000 zł, choć tutaj warto pamiętać, że wnioskodawca musi być uprawniony do uzyskania dodatku węglowego.

Przypomniano też, że do 30 listopada bieżącego roku w aplikacji można złożyć wniosek o dodatek do źródeł ciepła, natomiast do czerwca 2023 roku — oświadczenie dotyczące zwiększenia limitu na energię elektryczną.