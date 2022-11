Nandme NX 8000 to szczoteczka soniczna, o której ładowaniu zapomnisz na długie miesiące

Czym wyróżnia się Nandme NX 8000?

Szczoteczki elektryczne to wielka wygoda i pomoc w codziennej pielęgnacji zębów. Trzeba jednak pamiętać, by regularnie je ładować, a jak dobrze wiemy – czasem zdarza się nam o tym zapomnieć i w takim wypadku musimy używać klasycznej szczoteczki. Częste ładowanie to też problem, bo musimy zawsze mieć ładowarkę przy sobie, co w podróży jest kolejną niechcianą rzeczą do zabrania. Z Nandme NX 8000 możecie o takich niedogodnościach zapomnieć. Producent wyposażył ją w pierwszy tego typu, opatentowany „silnik akustyczny osi centralnej” charakteryzujący się niskim zużyciem energii. To w połączeniu z baterią o pojemności 2900 mAh sprawia, że żywotność ogniwa wynosi aż 200 dni! Szczoteczkę więc musimy ładować raz na pół roku i przez resztę czasu zapomnieć o noszeniu ze sobą ładowarki.

Oczywiście Nandme NX 8000 to nie tylko pojemna bateria, bo szczoteczka oferuje jeszcze sporo inteligentnych funkcji nastawionych na jak najlepsze dbanie o nasze zęby. Na pokładzie znalazła się inteligentna kontrola ciśnienia w celu ochrony zębów. Jest to bardzo ważne, bo zbyt mocne szorowanie może skutkować zużyciem szkliwa, uszkodzenie dziąseł, a nawet ich recesję. Podczas szczotkowania jednak trudno zauważyć i kontrolować nacisk, dlatego istotne jest, by to właśnie szczoteczka nad tym panowała. Stąd właśnie inteligentna kontrola ciśnienia w szczoteczce Nandme. Umieszczony w niej czujnik ciśnienia automatycznie wykrywa i identyfikuje siłę szczotkowania w celu uzyskania precyzyjnej kontroli ciśnienia. Gdy szczotkujemy zbyt mocno, zaświeci się żółte światło, a szczoteczka zawibruje, aby przypomnieć o zmniejszeniu siły, zapobiegając uszkodzeniu zębów i dziąseł.

Nandme NX 8000 jest wyposażony w nowo opracowaną opatentowaną technologię “Class 4.0 Magnetic Levitation Sonic Motor” generującą 41 000 wibracji dźwiękowych o wysokiej częstotliwości na minutę. Silnik o dużej prędkości generuje mikro pęcherzyki, które tworzą potężną siłę czyszczącą z płynną mikropianką pasty do zębów, wchodząc w szczeliny zębów, co zapewnia głębokie czyszczenie likwidując uporczywe zabrudzenia, płytkę nazębną, plamy tytoniowe, plamy z herbaty itp. W ten sposób lepiej zadbamy o naszą jamę ustną.

Ta szczoteczka soniczna daje nam do dyspozycji 5 trybów czyszczenia. Każdy z nas jest inny, a nasze zęby potrzebują różnej pielęgnacji, np. gdy mamy nadwrażliwość dziąseł, to korzystanie z trybu standardowego może tylko pogorszyć sprawę. Stąd właśnie Nandme oferuje nam różne tryby:

Wrażliwy – odpowiedni dla osób z wrażliwymi dziąsłami lub użytkowników, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z takim urządzeniem.

Czysty – standardowy tryb szczotkowania pomaga utrzymać zęby i usta w czystości.

Jasny – długotrwałe stosowanie może skutecznie usunąć różne plamy, takie jak zalegająca płytka nazębna, plamy z kawy, z herbaty itp.

Polerowanie – służy do polerowania zębów, aby uzyskać gładszą i schludniejszą powierzchnię.

Masaż – w tym trybie mamy wibracje o niskiej intensywności, ale za to o wysokiej częstotliwości dla skutecznego masażu dziąseł.

Warto pamiętać, że mycie zębów krócej niż przez dwie minuty może powodować, że nagromadzi nam się płytka nazębna. Dlatego Nandme NX 8000 wyposażono w 2-minutowy timer, byśmy myli zęby odpowiednio długo. Mamy również przypomnienie o zmianie sekcji mycia. Co 30 sekund szczoteczka na moment się zatrzyma, by zasygnalizować, że powinniśmy zmienić obszar mycia. Dzięki temu czas szczotkowania każdego obszaru jest równy, a my wyrabiamy dobre nawyki.

Z inteligentnej szczoteczki sonicznej Nandme możemy korzystać także podczas kąpieli, bo zamoczenie w wodzie nic jej nie zrobi – gwarantuje to stopień wodoodporności IXP7.

Z pozostałych informacji warto też wspomnieć, że do zestawu z Nandme NX 8000 dodawane jest aż 12 wymiennych końcówek, zarówno miękkich, jak i twardych. Wystarczy to aż na 3 lata użytkowania bez konieczności dokupowania szczoteczek. Do tego mamy jeszcze 3-letnią gwarancję posprzedażową – jeśli pojawią się ze szczoteczką jakieś problemy, producent ją wymieni.

Obecnie szczoteczkę kupimy na Aliexpress z 3-dniową darmową wysyłką do Polski. Za zestaw z 12 wymiennymi końcówkami zapłacimy 311 zł, ale do 12 listopada trwa promocja, w której możecie kupić produkt za 224 zł. Dodatkowo w ramach promocji sklepu możecie obniżyć cenę o kolejne 3$ (ok. 14 zł) oraz otrzymacie w gratisie nić dentystyczną.

Materiał powstał we współpracy z MC Mart.