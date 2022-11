Nie chcesz już współdzielić konta? Nie ma problemu, Netflix pozwoli ci wykopać intruza

Współdzielenie konta Netflix – jak pozbyć się niechcianego intruza?

Zamieszanie wokół współdzielenia kont na Netfliksie trwa w najlepsze. Choć platforma cały czas nie zablokowała tej możliwości, to robi co tylko może, by wszyscy korzystali z niej zgodnie z regulaminem, czyli tylko w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Serwis zdaje sobie jednak sprawę, że w rzeczywistości to nie ta forma dzielenia się subskrypcją dominuje i właśnie dlatego próbuje jakoś ukrócić ten proceder. Jednym z głównych sposobów jest wprowadzenie opłat za nieregulaminowe współdzielenie konta. Nadal będzie można to robić, ale platforma wymagać będzie zapłacenia dodatkowych pieniędzy. Jednak nie każdy będzie chciał to zrobić i co w takiej sytuacji? Jeśli jesteśmy właścicielami konta, możemy zwyczajnie zmienić hasło i odciąć taką osobę od dostępu do Netfliksa.

Tymczasem są też sytuacje, w których nie podajemy komuś danych logowania, a po prostu pozwalamy mu na chwilę korzystać z naszego Netfliksa. A wiadomo – ludzie bywają różni i czasem zdarzy się ktoś, kto nie będzie chciał wylogować się z konta mimo naszych próśb. Można oczywiście wylogować się na raz ze wszystkich urządzeń, ale dla pozostałych osób może być to problematyczne. Dlatego pojawił się inny sposób.

Na swoim blogu Netflix ogłosił nową funkcję, która da właścicielom kont większą kontrolę nad tym, kto jeszcze korzysta z subskrypcji. Będzie to możliwe dzięki nowej zakładce “Zarządzaj dostępem i urządzeniami”, którą znajdziemy w sekcji “Prywatność i bezpieczeństwo”.

Tutaj właśnie znajdziemy ostatnie urządzenia, które korzystały z naszego konta. Można podejrzeć, który profil coś oglądał oraz o której godzinie i gdzie korzystał z platformy. W tej sekcji można również w łatwy sposób wylogować wszystkie (lub tylko niektóre) urządzenia podłączone do naszego konta.

Dzięki tej funkcji można łatwo pozbyć się nie tylko niechcianych “współlokatorów” korzystających z naszej subskrypcji, ale też bez problemu usunąć urządzenia, na których logowaliśmy podczas podróży czy wizyty u znajomych lub rodziny. By tego dokonać, wystarczy tylko kliknąć przycisk “Wyloguj” przy konkretnym urządzeniu i gotowe!

Nowa funkcja została wdrożona dzisiaj, więc możecie sprawdzić, czy jest już u was dostępna.