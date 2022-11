Fala scam-botów znów przetacza się przez YouTube’a. Nie daj się nabrać na oszustwo

Choć cały czas dużo się mówi o ostrożności w sieci, to najwidoczniej nadal jest to za mało

Oszustwa internetowe to właściwie już taki nasz bardzo nieprzyjemny chleb powszedni. Na próby wyłudzenia pieniędzy czy danych można się natknąć wszędzie — od witryn sprzedażowych, przez portale społecznościowe, a na serwisach pokroju YouTube’a kończąc. Rozdawanie za darmo iPhone’ów czy innych drogich gadżetów jest nam znane od dawna i wydawałoby się, że po takim czasie wszystkim powinna się zapalać czerwona lampka na widok podobnych wpisów i chwytliwych zdjęć przedstawiających rzekomych szczęśliwców. Jak jest w rzeczywistości? Skoro znów o tym piszemy, to odpowiedź jest jednoznaczna.

Do tematu wracamy ponownie przy okazji kolejnej fali scam-botów, która właśnie przetacza się przez YouTube’a. Nie bez powodu piszemy o “kolejnej fali”, bo trwa to już od naprawdę długiego czasu, a serwis zdaje sobie sprawę z problemu przynajmniej od roku. Jeśli jednak wcześniej nie zetknęliście się z tą formą oszustwa albo z informacjami na ten temat, to pokrótce wyjaśnimy Wam, na czym to polega.

Wszystko związane jest z innym problemem YouTube’a – podszywaniem się pod znanych twórców. Niby Google stara się jakoś to utrudniać, ale realnie te działania nie przynoszą żadnego rezultatu. I właśnie z tego korzystają oszuści. Tworzą oni fałszywe konta, wybierają odpowiednie miniaturki, a potem przy pomocy botów odpowiadają na komentarze pod filmami prawdziwych twórców. Zwykle piszą w nich o jakichś prezentach do rozdania, jakiejś wygranej itp., zachęcają do kontaktu przez Telegram lub WhatsAppa w celu odebrania nagrody.

Youtuberka Kryz Uy ostrzega swoich fanów przed oszustwami w komentarzach

Teoretycznie, tak samo, jak z tymi przysłowiowymi darmowymi iPhone’ami, nikt nie powinien się na to nabierać. To przekręt znany od bardzo dawna i powinniśmy już na pierwszy rzut oka go rozpoznać. Niestety, w tym przypadku problem jest nieco bardziej złożony, bo dotyczy właśnie znanych youtuberów, a ci często rozdają swoim fanom jakieś darmowe gadżety. Jeśli więc ktoś jest stałym bywalcem danego kanału — może się na to nabrać. Problem nie dotyczy tylko zagranicy, bo i na polskim podwórku można spotkać takie komentarze.

Świeży przykład podał nam Matti Haapoja pisząc o sytuacji na swoim Twitterze. Szybko pojawiły się też odpowiedzi innych twórców zmagających się z podobnym problemem.

Okay I love @youtube but what the heck lets deal with this bot/scam issue already. Daily getting messages from people about it and I'm not even that big of a channel compared to so many others.



Easy temporary fix is that people with your profile pic can't comment. Plz Fix 🙁 — Matti Haapoja (@MattiHaapoja) November 3, 2022

https://t.co/FyfNJWPc4n



the worse thing is that @TeamYouTube replies our tweets (like the one in the link where i complained yesterday) saying "you can manage spam here" when clearly there's something WAY bigger happening that we cannot win just by "managing spam" — Hagazo (@hagazo) November 3, 2022

Co YouTube i Google robią w związku z tą falą oszustw?

Krótko mówiąc – nic. To nie jest tak, że firma nie zdaje sobie sprawy z problemu i kompletnie milczy, mimo że twórcy masowo oznaczają YouTube’a w swoich wpisach. Jakie więc są ich porady? Jak możecie zobaczyć na powyższym tweecie – zarządzanie spamem. Twórcy dostali rozbudowane narzędzia do usuwania niechcianych komentarzy, więc niech sobie radzą. Niestety, to nie są pojedyncze komentarze, a cała ich masa, więc to trochę tak, jakby dać komuś miotłę i kazać wymieść cały piach z plaży. Niewykonalne.

Zresztą, jeśli przejrzycie odpowiedzi pod przytoczonymi tweetami, to znajdziecie tam również odpowiedź od YouTube’a.

thx for letting us know! if you see members violating YouTube’s policies, you can help us identify them by reporting here: https://t.co/TEqJdKtwDk — TeamYouTube (@TeamYouTube) November 3, 2022

Odpisali? Odpisali! Dali nawet jakieś tam rozwiązanie, a że nieskuteczne na dłuższą metę? To już nie ich problem.

Jakie jest więc wyjście z tej sytuacji?

Twórcy muszą oczywiście zwracać większą uwagę na komentarze i ostrzegać przed taką formą oszustwa, kiedy tylko mogą. Jednak to zwykli użytkownicy muszą nauczyć się, jak takie procedery rozpoznawać i samemu się przed nimi chronić. Po pierwsze i najważniejsze — podchodzić do takich komentarzy o “super nagrodach” z dużym dystansem i dobrze się im przyglądać. Twórca chce Ci coś dać i jesteś z tego powodu przeszczęśliwy? Cóż, już tutaj powinna nam się zapalić czerwona lampka, bo jeśli nie braliśmy udziału w żadnym konkursie, a taka odpowiedź pojawiła się “randomowo”, to chyba coś jest nie tak. Zresztą, jak już wcześniej wspomnieliśmy, oszuści zachęcają do kontaktu przez Telegram/WhatsAppa w sprawie odbioru nagrody. Już to wystarczy, by wiedzieć, że jest to oszustwo. Twórcy komunikują się ze swoimi odbiorcami za pośrednictwem swoich oficjalnych mediów społecznościowych.

A dlaczego wspomnieliśmy o tym przyglądaniu się komentarzom? To proste — youtuberzy, pod których najczęściej podszywają się przestępcy, są bardzo znanymi twórcami, a takowi najczęściej mają weryfikację — “ptaszka” przy nazwie użytkownika. Tego nie można podrobić i właśnie na tej podstawie odróżnimy prawdziwy komentarz od próby oszustwa.

Gdy zetkniemy się z taką sytuacją i już wiemy, że to scam, możemy zrobić dwie rzeczy — zignorować taki komentarz i/lub zgłosić go do YouTube’a. A w międzyczasie mieć nadzieję, że serwis w końcu na poważnie podejdzie do tematu i coś z tym problemem zrobi.