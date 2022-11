Home Foto Kosztuje więcej niż nowy samochód. Nikkor Z 600 mm F4 TC VR S to superteleobiektyw i konwerter w jednym

Kosztuje więcej niż nowy samochód. Nikkor Z 600 mm F4 TC VR S to superteleobiektyw i konwerter w jednym

Nikkor Z 600 mm F4 TC VR S to profesjonalny teleobiektyw wyposażony we wbudowany dodatkowy telekonwerter x1,4, przeznaczony do współpracy z bagnetem Nikon Z.