Świetne nowości w Google Maps. W końcu zobaczysz, gdzie zjeść ulubione danie, wjechać na wózku i szybko naładować samochód

Nowości w Google Maps – łatwiejsze wyszukiwanie stacji ładowania elektrycznych samochodów, miejsc z dobrym jedzeniem i takich, w których osoby na wózkach inwalidzkich nie będą miały problemu z poruszaniem

Jeśli śledzicie na bieżąco poczynania Google’a, to niektóre z nowych funkcji mogą być Wam już znane — firma ogłosiła podczas wydarzenia Search On kilka miesięcy temu. Widać, że firma chce, byśmy szukając restauracji czy miejsca do naładowania samochodu, nie musieli opuszczać aplikacji, a nawet jeśli wcześniej skorzystamy z Wyszukiwarki, to ta od razu odeśle nas właśnie do Google Maps.

W Wyszukiwarce Google pojawiła się bowiem możliwość wyszukania konkretnego dania. Jeśli do jego nazwy dodamy “blisko mnie”, to w rezultatach wyświetlą się wówczas pobliskie restauracje, które je oferują. Na pierwszym miejscu zobaczymy karty zawierające zdjęcia, nazwę dania, jego cenę i nazwę restauracji, w której danie jest serwowane. Do tego oczywiście nie zabraknie informacji o ocenach i odległości od miejsca naszego pobytu. Widok pełnoekranowy takiej karty dostarcza nam jeszcze więcej informacji, m.in. ostrość potrawy, czy ta jest wegetariańska oraz całe menu lokalu.

Google chce także ułatwić życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, dlatego rozszerza dostępność trybu “Miejsca dostępne”, dzięki któremu lokalizacje z łatwym dostępem na wózku będą wyróżnione. Tryb można włączyć w Ustawieniach>Dostępność. Wówczas w wynikach wyszukiwania pojawi się ikona z wózkiem, a jeśli miejsce nie jest przystosowane dla osób na wózkach – ta sama ikona będzie przekreślona. Mapy Google dostarczą teraz bardziej szczegółowe informacje, bo będzie można zobaczyć dostępność miejsc parkingowych, wejść, miejsc siedzących czy toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ostatnią nowością, która idealnie wpisuje się w coraz większe zainteresowanie elektrycznymi autami, są nowe filtry w wyszukiwaniu stacji ładowania takich pojazdów. Google da możliwość znalezienia miejsc z szybkim ładowaniem, a także takich, z ładowarkami o mocy 50 kW lub większej. Z tej funkcji skorzystać będzie można zarówno na iOS, jak i na Androidzie we wszystkich krajach, w których dostępne są stacje ładowania pojazdów elektrycznych.