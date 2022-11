Nowy smartwatch Motoroli jest zarówno niespodziewany, jak i zupełnie niepotrzebny

Motorola ma co prawda w swoim portfolio dwa smartwatche – Moto 360 i Moto Watch 100 – jednak nie jest to oferta zbyt rozbudowana i w ostatnim czasie nic nie wskazywało na to, by producent chciał cokolwiek w tej sprawie zmieniać. Tymczasem na BestBuy Canada pojawił się inteligentny zegarek Watch 70 i choć nie można go jeszcze kupić, to aukcja zdradza nam wszystkie szczegóły jego specyfikacji, wyglądu i oferowanych funkcji.

Nowy smartwatch Motoroli pojawił się w kanadyjskim sklepie. Nikt się go nie spodziewał

Nawet w przypadku budżetowych smartfonów czy zegraków, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, dostajemy jakieś doniesienia na ich temat. Przecieki zdradzają szczegóły specyfikacji, wyglądu, a przede wszystkim to, że takie urządzenie w ogóle powstaje. Tymczasem w tym przypadku niczego takiego nie było, więc śmiało można mówić o sporym zaskoczeniu.

Nowy smartwatch Motoroli przypomina z wyglądu Apple Watcha – ma kwadratową konstrukcję i całkowicie odbiega od pozostałych zegarków producenta. 1,69-calowy ekran LCD ma rozdzielczość 240 x 280 px. Cała konstrukcja została wykonana ze stopu cynku i jest chroniona przed kurzem i wodą zgodnie z normą IP67. Całości dopełniają silikonowe paski. Watch 70 wyraźnie idzie w kierunku sportowego stylu, choć patrząc na oferowane funkcje, to pod tym względem szału nie ma.

Na pokładzie znalazły się zaledwie 23 tryby sportowe, co na tle konkurencji wypada dość słabo. Oprócz tego urządzenie ma kilka czujników do monitorowania naszego stanu zdrowia. Można nim mierzyć tętno, SpO2, snu, temperaturę i inne podstawowe parametry organizmu.

Zabrakło niestety funkcji EKG, ale w tej półce cenowej jest to całkiem zrozumiałe. A jeśli już przy brakach jesteśmy, to wydaje się również, że nie znajdziemy tutaj łączności komórkowej, NFC czy obsługi asystenta głosowego. Czas pracy ma być przyzwoity, sięgający nawet 10 dni, co jest standardem w tego typu niedrogich zegarkach. Ładowanie odbywa się za pomocą magnetycznej podstawki ładującej i trwa godzinę.

Patrząc na wszystkie te funkcje od razu widać, że Motorola Watch 70 to raczej smartwatch dla mało wymagających użytkowników, bo oferowane przez niego możliwości są bardzo podstawowe. BestBuy Canada zdradził nam też cenę zegarka, a ta w Kanadzie ma wynosić 99 dolarów kanadyjskich, czyli jakieś 336 zł. Czy to się opłaca? Raczej nie, bo o wiele więcej funkcji oferują już opaski sportowe Xiaomi, które kosztują o wiele mniej. Jednak gdy już poznaliśmy całą specyfikację Watch 70, to przynajmniej przestaliśmy się dziwić temu, że producent do tej pory nic nie wspominał o pracach nad tym smartwatchem – zwyczajnie nie było czym się chwalić.