Oto najpewniejszy i najszybszy dostęp do Internetu. Tylko jedna awaria w ciągu kilku lat

Tak, przede wszystkim światłowód jest bardzo szybki

Nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat, ale idę o zakład, że klient szukający oferty Internetu patrzy na trzy rzeczy. Przede wszystkim będzie to cena i dostępność, ale tuż obok nich czynnikiem decydującym jest prędkość. Duże liczby przed Mb/s robią wrażenie, choć czasem może pojawić się myśl – czy ja tego potrzebuję?

Dla jednej osoby mieszkającej w niedużej kawalerce różnica między 300 Mb/s a 1 Gb/s faktycznie może nie zrobić różnicy, ale wystarczy, że do Internetu jest podpiętych kilka urządzeń, albo korzysta z niego kilka osób. Wtedy każde dodatkowe 10 Mb/s robi różnice. Ktoś ogląda Netflixa w wysokiej rozdzielczości, na jednym komputerze są pobierane jakieś pliki, na drugim trwa wideokonferencja, konsola pobiera aktualizację, robot odkurzający sprząta mieszkanie… To wcale nie są przykłady z modelowego katalogu usług. Zdarza się, że mam tak na co dzień w mieszkaniu.

Ale jakie jeszcze są korzyści z posiadania szybkiego dostępu do Internetu?

Wyższa satysfakcja z korzystania z Internetu (jak wynika z badań satysfakcji Orange).

Szybsze pobieranie plików.

Profity dla graczy – niższe opóźnienie w trakcie rozgrywki.

Zadowolenie twórców internetowych – materiały są umieszczane w sieci w krótszym czasie.

Gotowość na przyszłość – usługi przyszłości, wymagające dostępu do szybkiego Internetu, będą u nas działać bez żadnych modyfikacji.

Niższe opóźnienie i wyższa prędkość wysyłania danych

W kontekście dostępu do Internetu zawsze mówi się o wysokiej prędkości pobierania danych. W zasadzie nic dziwnego, bo z Internet zazwyczaj dane pobieramy, a nie coś wysyłamy w drugą stronę. Ale są osoby, które potrzebują w codziennej pracy właśnie tej drugiej drogi. Kiedy trzeba wysłać jakąś paczkę plików do firmy, załadować film w serwisie YouTube lub Facebooku. W przypadku Internetu światłowodowego prędkość wysyłania plików może sięgać nawet 300 Mb/s i w przypadku przesyłania większych plików, ta różnica jest naprawdę bardzo mocno widoczna i odczuwalna.

Niższe opóźnienie podczas korzystania z Internetu to przede wszystkim profit dla graczy. Chodzi o to, w jakim czasie gra zareaguje na polecenie wydane za pomocą myszki, klawiatury czy pada. W przypadku gier sieciowych ma to bardzo duże znaczenie. Światłowód oferuje najniższe możliwe opóźnienie spośród komercyjnie dostępnych sposobów łączenia się z Internetem na poziomie zaledwie 1 ms. W tym czasie nie zdążycie nawet porządnie mrugnąć.

Niezawodność, bezawaryjność i jeszcze raz niezawodność. Wspominałem o ekologii i oszczędzaniu?

Na zdjęciu widzimy kolejną zaletę światłowodu. Tak, to właśnie jest kabel światłowodowy. Można go kompletnie nie zauważyć

To moim zdaniem zdecydowanie za bardzo pomijana cecha Internetu światłowodowego, ale jednocześnie paradoks. Sam kabel światłowodowy jest cieniutki i na dobrą sprawę z łatwością można go przeciąć malutkimi nożyczkami. Ale jednocześnie jest to najbardziej niezawodny dostęp do Internetu.

W przeciwieństwie do kabli miedzianych, światłowód nie ma w sobie elementów metalowych. To cienki, elastyczny przewód z włókna szklanego, więc jest całkowicie niewrażliwy na warunki atmosferyczne. Nie straszna mu żadna burza czy opady deszczu.

Powiem Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Przepracowałem w Orange kilka ładnych lat. Jeśli mnie pamięć nie myli, w ciągu pięciu lat miała miejsce jedna, ogólnopolska poważna awaria sieci światłowodowej, która trwała jakieś 2-3 godziny. Dosłownie – jedna. Oczywiście zdarzają się mniejsze wypadki, bo światłowód nie jest pancerny, więc zawsze linia może zostać uszkodzona choćby przez kopiącą koparkę, ale poza tym, to naprawdę bezawaryjna technologia.

Światłowód to również rozwiązanie bardziej ekologiczne i oszczędne w stosunku do kabli miedzianych. Już na etapie produkcji jest to wyraźna przewaga. Miedź wymaga wydobycia, które zdecydowanie nie jest obojętne dla klimatu. Światłowód do produkcji potrzebuje dwutlenku krzemu, a krzem to jeden z najczęściej występujących pierwiastków na Ziemi. Jest też o wiele bardziej wydajny pod kątem długowieczności. Szacowany czas żywotności kabla światłowodowego jest szacowany na co najmniej 20-25 lat.

A co z oszczędzaniem? Światłowód zużywa znacznie mniej prądu. Konkretnie mówimy o kilkunastokrotnie mniejszym zużyciu energii elektrycznej, niż w przypadku kabli miedzianych.

Jeśli światłowód, to Orange. Oto dlaczego

Jest kilka powodów, dla których warto skorzystać ze światłowodu w Orange. Przede wszystkim – Orange wie co robi. Dostarcza Internet światłowodowy od lat i ma najdłuższa sieć światłowodową w Polsce. Firma dostarcza światłowód bezpośrednio do domu. Bez dodatkowych przełączników, które mogłyby zakłócać wysoką prędkość sieci. Obecnie w zasięgu światłowodu Orange jest 6,8 mln gospodarstw domowych i korzysta z niego ponad 1,12 mln użytkowników. Nic dziwnego, że liczba użytkowników stale rośnie. W ciągu ostatniego roku mówimy o wzroście na poziomie aż 27%.

Sama instalacja jest darmowa i profesjonalnie wykonana. Tak, aby minimalnie ingerować w mieszkanie. A kiedy niezbędne jest przewiercenie ścian, monterzy robią to tak, aby przewiercenia było jak najmniej widoczne. Tutaj dodam, że fachowcy są bardzo dobrze wyposażeni. Swego czasu monter Orange bez żadnego problemu, za pomocą prawie metrowego wiertła, przewiercił mi się przez okrutnie grubą ścianę starej kamienicy i zajęło mu to dosłownie 30 sekund. A po wszystkim jeszcze po sobie poodkurzał. Ogółem, montaż światłowodu Orange zazwyczaj nie przekracza 3 godzin i odbywa się w dogodnym, umówionym wcześniej terminie. Nawet następnego dnia po złożeniu zamówienia.

Wraz ze światłowodem Orange dostarcza bardzo dobrej jakości modem z wbudowanym routerem Wi-Fi. Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste, bo nie zawsze w pakiecie z Internetem dostajemy sprzęt, który jest w stanie wykorzystać jego możliwości. Nie sztuką jest mieć Internet 600 Mb/s i podłączyć go do routera, który obsługuje maksymalnie 150 Mb/s. Funbox 6 w Orange oferuje szybki Internet w standardzie Wi-Fi 6 za symboliczne 3,99 zł miesięcznie. A jeśli mamy duży dom, to w rozprowadzeniu sygnału Wi-Fi po całej jego powierzchni pomoże Smartbox Wi-Fi 6 za 14,99 zł miesięcznie.

No i na koniec, ale może przede wszystkim, Orange to nie tylko światłowód. Oczywiście, możemy mieć samą ofertę dostępu do Internetu, ale dlaczego nie mieć więcej i taniej jednocześnie? Światłowód w Orange można bardzo łatwo połączyć z dostępem do bogatej oferty telewizji, dostępem do Netflixa, albo telefonem komórkowym w ramach oferty Orange Love. Albo kilkoma telefonami komórkowymi, za posiadanie których dostaniemy dodatkowe rabaty na abonament. A wszystko to na jednej fakturze, opłacane wygodnie jednym przelewem. Wygoda, szybki Internet, niezawodność – wszystko razem. Czego chcieć więcej?

Materiał powstał we współpracy z siecią Orange.