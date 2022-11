Pięć nowych kamer do monitoringu TP-Link VIGI zadba o bezpieczeństwo waszego przedsiębiorstwa

VIGI C340, C540 oraz C540-W to kamery dedykowane do użytku zewnętrznego, natomiast VIGI C440 i C440-W to modele do zastosowań wewnątrz budynków

VIGI C340

Odporne na warunki atmosferyczne zgodnie z certyfikatem IP66 idealnie nadadzą się do zamontowania na budynku. Wszystkie trzy wyposażono w sensory z matrycą 4MP i obiektyw 4mm, choć w przypadku modelu VIGI C340 dostępne są jeszcze dwa warianty – 6mm i 2,8mm. Zasilić można je przy pomoc zasilacza 12V, a modele C540 i C340 – także technologią PoE lub jednym przewodem Ethernet (C340). Warto też wspomnieć, że VIGI C540 i C540-W to zewnętrzne kamery obrotowe typu PT, a model C540-W korzysta ponadto z łączności Wi-Fi.

VIGI C440

Jeśli chodzi o VIGI C440, tę kamerę umieścimy już wewnątrz budynku. Dostępna w dwóch wariantach z obiektywem 4mm lub 2,8mm cechuje się matrycą o rozdzielczości 4Mp i może być zasilana za pomocą PoE lub zasilacza 12V. Takiego samego przewodu do zasilania użyjemy w kamerze VIGI C440-W, która jest również modelem do instalowania wewnątrz, zwłaszcza w miejscach, w których doprowadzenie klasycznego okablowania jest utrudnione. Ta kamera korzysta z łączności Wi-Fi. Również oferuje rozdzielczość 4MP, jednak tutaj mamy tylko jeden wariant 4 mm.

VIGI C540

TP-Link zadbało, by wszystkie nowe modele korzystały z kompresji H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Nagrania można zapisywać na rejestratorze sieciowym NVR lub na karcie microSD. Nie zabrakło też funkcji detekcji smart, która wykryje osoby, ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na obszar, a nawet sabotaż kamery. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, użytkownik otrzyma specjalne powiadomienie.

Na pokładzie wszystkich pięciu nowych kamer z serii VIGI zastosowano różne ogniskowe obiektywów, dzięki czemu sprawdzą się one w każdych warunkach, niezależnie czy chcemy poddać obserwacji małe i zamknięte powierzchnie (windy, klatki schodowe), czy też otwarte przestrzenie biurowe lub magazynowe. Do tego pierwszego zastosowania idealnie sprawdzi się szeroka ogniskowa, podczas gdy do monitorowania większych przestrzeni lepiej jest sięgnąć po obiektyw 4 mm lub 6mm, pozwalający na rejestrację nawet najmniejszych detali z kilku metrów.

VIGI C540-W

Warto również wspomnieć, że dzięki aplikacji VIGI na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS, kamerami można zarządzać z poziomu smartfona, niezależnie gdzie się w danej chwili znajdujemy. Do zarządzania sprzętem można też użyć oprogramowania na komputery i rejestratory NVR (w poziomu dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR. W ofercie TP-Link dostępne są 8-kanałowy rejestrator VIGI NVR1008H i 16-kanałowy rejestrator VIGI NVR1016H). Co istotne, jeśli macie już zamontowane u siebie kamery innych producentów, nie musicie się martwić, bo wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów. To z kolei pozwala na stworzenie kompleksowego systemu monitoringu, dzięki któremu zadbamy o bezpieczeństwo pracowników, jak i całej firmy.

Wszystkie wymienione wyżej urządzenia objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne są już w sprzedaży w cenach około: