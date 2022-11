Przełomowy sposób produkcji wodoru. Będą pozyskiwać go ze śmietniska

Wielka Brytania chce produkować wodór na śmietniskach. Przełomowa technika ma to umożliwić

Paliwo przyszłości, ratunek od niskiego zasięgu dla zeroemisyjnych pojazdów i wreszcie idealny magazyn energii z elektrowni OZE. Wodór jest wyjątkowy nie bez przyczyny, bo jego gęstość energetyczna nie ma sobie równych, a to wszystko bez produktów ubocznych spalania, które wpływają negatywnie na środowisko. Niestety ten pierwiastek nadal jest odległy od użycia na masową skalę przez m.in. swoją wysoką cenę, ale odkrycia takie jak to najnowsze z University of Manchester mogą to zmienić. Tym razem naukowcy opracowali przełomową technikę, która pozwala czerpać wodór z najgorszych odpadów, bo nawet tych niezdatnych do recyklingu.

Naukowcy otrzymali dofinansowanie, aby realizować pracę nad innowacją, która finalnie ma pozwolić na efektywne odzyskiwanie wodoru z odpadów. Mowa o niedrogiej technice separacji wodoru, opierającej się na zgromadzonej do tej pory wiedzy Powerhouse Energy w zakresie przetwarzania odpadów oraz doświadczeniach zespołu badaczy w zakresie dynamiki płynów i analizy termochemicznej. Owocem tej współpracy będzie nie tyle sama teoria i opracowanie techniki, a jej wykorzystanie w praktyce, bo głównym celem jest wprowadzenie jej do użytku na masową skalę w Wielkiej Brytanii.

Szczegółów samej technologii nie znamy, ale naukowcy przedstawiają ją w formie potencjalnego przełomu w zaawansowanej obróbce termicznej w celu odzyskania wodoru z odpadów nienadających się do recyklingu. W przypadku powodzenia, może ona wnieść znaczący wkład w realizację brytyjskich celów zerowych netto i obniżyć koszty projektu w porównaniu z istniejącymi metodami ich odzyskiwania. Oprócz tego, że ta nowa technologia (wedle zapewnień) jest “bardziej ekologiczna i tańsza”, ma być też jednym z gwarantów bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii.