Elon Musk chce, żebyś pracował w swojej Tesli. I to wcale nie jest taki głupi pomysł

Dzięki wbudowanej aplikacji Zoom praca zdalna z samochodu Tesli będzie na wyciągnięcie ręki

Podczas konferencji Zoomtopia dowiedzieliśmy się, że w ramach najnowszej współpracy Zoom z Teslą obie firmy będą dążyć do usprawnienia tego, jak wygląda praca zdalna z samochodu Tesli. Dokonają tego w prosty sposób, bo po prostu aktualizując wewnętrzny system infotainment w Modelach, który doczeka się znanej na całym świecie alternatywy dla Teams od Microsoftu.

Zoom współpracuje z Teslą, by wprowadzić wideokonferencje do jej pojazdów, co przyjmie po prostu domyślną obecność aplikacji Zoom w systemie samochodu. Szczegółów na ten temat nie znamy, bo zwyczajnie ich zabrakło, pomijając to, że wedle przedstawiciela Zooma “funkcja wideokonferencji wkrótce wejdzie w standard wszystkich nowych modeli Tesli”. Kiedy dokładnie to nastąpi i czy na pewno sprowadzi się to do prostej aktualizacji OTA? To jest na ten moment wielką niewiadomą.

Ciekawi mnie jednocześnie to, jak Elon Musk, zwolennik pracy stacjonarnej, który całkowicie odrzuca możliwość pracy zdalnej w swoich firmach (ostatnia afera Twitterowa ponownie to potwierdziła), do tego podejdzie. Należąca do niego firma Tesla zapewni przecież w ramach tej współpracy narzędzie do pracy zdalnej, której on zupełnie nie toleruje. Funkcja tego typu rodzi też wątpliwości co do bezpieczeństwa i nie spodoba się wszystkim pracownikom, którzy po wyjściu z biura zostawiają pracę w stu procentach za sobą.

Z Zoomem dostępnym w systemie samochodu, mogą bowiem sami siebie zmuszać do brania udziału w spotkaniach jeszcze w czasie podróży “do” lub “z” pracy. Z drugiej jednak strony tego typu dodatek jest na swój sposób wyjątkowy – pozwala przecież realizować swoje obowiązki podczas podróży samochodem, więc nawet ewentualne spóźnienia czy wcześniejsze urywanie się z pracy przed konferencjami będzie na wyciagnięcie ręki. Przypomnijmy, że Tesla ma już wbudowaną wewnętrzną kamerkę dla kierowcy.