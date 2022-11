Cena luksusu. Leitz Phone 2 łączy w sobie nowoczesny smartfon z fotograficzną legendą

Leitz Phone 2 – co znajdziemy w środku?

Najnowsze dziecko Leiki powstało na bazie smartfonu Sharp Aquos R7. Od pierwowzoru różni się zasadniczo wykończeniem i oprogramowaniem. Leitz Phone 2 oferowany jest w kolorze białym „Leica White” i posiada charakterystyczną czerwoną kropkę, jednak dobrze znany napis „Leica” zastąpiony został w niej nazwiskiem założyciela firmy, Ernesta Leitza – jest to swego rodzaju powrót do korzeni, „Leica” bowiem powstała jako akronim od słów Leitz Camera.

Sercem Leitz Phone 2 jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB pamięci flash UFS 3.1. Za wyświetlanie odpowiada wyświetlacz IGZO OLED o rozdzielczości 1260 x 2730 pikseli i jasności 2000 nit w szczycie, zdolny do reprodukcji kolorów z głębią 10 bitów na kanał i zgodny z Dolby Vision. Odświeżanie ekranu przebiera z maksymalną częstotliwością 240 Hz.

Leitz Phone 2 współpracuje z sieciami 5G (pasma 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6), LTE-A i HSPA, posiada układ Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC i wszystkie popularne systemy nawigacji satelitarnej. Zasilanie zapewnia akumulator litowo-polimerowy o pojemności 5000 mAh. Za zabezpieczenie biometryczne odpowiada ultradźwiękowy skaner linii papilarnych w ekranie.

Część fotograficzna Leitz Phone 2 jest od początku efektem współpracy Sharpa i Leiki. Aparat ma matrycę o rozmiarze aż 1″ i rozdzielczości 47,2 Mpix, współpracującą ze zbudowanym z siedmiu soczewek obiektywem Summicron 19 mm f/1.9 ASPH. Z aparatem współpracuje sensor głębi 1,9 Mpix i dioda doświetlająca. Ciekawostką jest mocowana magnetycznie ochronna pokrywa wyspy aparatu. Do selfie i rozmów wideo służy natomiast kamera przednia 12,6 Mpix.

Oprogramowanie też przypomina aparat

Leitz Phone 2 pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką zmodyfikowaną do potrzeb Leiki. Aplikacja obsługująca aparat fotograficzny odwzorowuje sposobem obsługi aparaty dalmierzowe Leica M, można też włączyć style Leitz, symulujące pracę przeznaczonych do nich obiektywów. Wisienką na torcie jest zestaw filtrów i możliwość włączenia „dźwięku migawki” z aparatu Leica M.

Cena luksusu

Sprzęt firmowany czerwoną kropką zawsze był po części kosztowną biżuterią i nie inaczej jest z Leitz Phone 2. W Japonii został wyceniony na 225360 jenów, czyli około 1540 dol. Tak naprawdę nie ma to jednak żadnego znaczenia, gdyż w przypadku Leiki w ogóle pojęcie stosunku ceny do możliwości zdaje się nie istnieć – producent zawsze znajdował chętnych nawet na najdroższy sprzęt. Zaprezentowany w zeszłym roku smartfon Leitz Phone 1 przeznaczony był wyłącznie na rynek japoński i podobnie jest z jego następcą. Nie wiadomo, czy Leitz Phone 2 kiedykolwiek trafi do Polski.