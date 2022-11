Chiny zaskakują tempem modernizacji. Przebudowa ważnej bazy powietrznej trwa

Chiny przebudowały swoją bazę powietrzną. Zmian jest od groma ciągną za sobą znaczne zwiększenie ogólnych możliwości sił powietrznych

W ogólnym rozrachunku rozbudowa tej chińskiej bazy powietrznej sprowadziła się do przedłużenia dotychczasowego pasa startowego, dobudowania do niego drugiego, poszerzenia dróg kołowania oraz znacznego powiększenia miejsc postojowych na samoloty. Potwierdziły to zdjęcia wykonane 18 września przez Planet Labs i dostarczone serwisowi Defense News. Zaczynając od najważniejszego, oba wspomniane obszary przeznaczone do pozostawiania samolotów poza hangarem są podobnej wielkości i mierzą około 1300 metrów długości. Jedna z nich ma już namalowane 41 miejsc dla mniejszych myśliwców i 4 dla większych samolotów.

Pierwotny pas startowy został wydłużony do 3500 metrów, a na południu od niego powstał drugi o długości 2,8 km. Oba pasy startowe są równoległe do siebie i zorientowane w kierunku wschód-zachód. Drogi kołowania zostały poszerzone z 18 metrów do minimum 34 metrów, co poprawi zdolność bazy do obsługi dużych samolotów, podczas gdy dwie duże płyty postojowe pozwolą utrzymywać więcej samolotów w bazie.

Tego typu rozbudowa bazy powietrznej bezpośrednio przełoży się na umożliwienie obsługi przez nią większych samolotów pokroju tankowców powietrznych Y-20 czy bombowców H-6. Z tej okazji chińscy planiści tej bazy zlecili też wybudowanie obiektów do przechowywania amunicji i silosów rakietowych na pociski jądrowe w ramach trzech “grup”. Obiekty te znajdują się na południe od bazy. Jeden z nich zawiera osiem dużych struktur, a drugi 12, które wydają się być utwardzonymi bunkrami o długości około 75 metrów. Trzeci obiekt, będący obecnie we wczesnej fazie budowy, ma cztery mniejsze struktury – każda o długości 40 metrów.