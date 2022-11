Home Tech Na tę funkcję w Edge czekaliśmy od dawna. Microsoft naprawia swoją przeglądarkę

W dążeniu do ulepszania swoich aplikacji, z których korzysta cały świat, Microsoft uważnie słucha użytkowników i choć często reakcja na prośby do szybkich nie należy, to jeśli coś ma sens, firma z czasem to wprowadza. Przykładem tego jest najnowsza funkcja, której doczekała się przeglądarka Microsoft Edge. Wraz z nią Microsoft poszedł za ciosem, bo nie tak dawno zapewnił zoptymalizowany pod kątem ekranów dotykowych pasek zadań dla urządzeń z systemem Windows 11 22H2.