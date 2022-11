Redmi Pad już w polskich sklepach. Gwarantuje rozrywkę bez zmęczonych oczu

Kiedy ekrany smartfonów zaczęły osiągać rozmiary bliskie 7 calom, tablety poszły w odstawkę. Wcześniej to one dawały nam możliwość korzystania z większego wyświetlacza, bez utraty mobilności i funkcji znanych z telefonów. Jednak ostatnie dwa lata znów namieszały na rynku i pokazały, że tablety nie są przeszłością i nadal mają sens. Na rynku mamy dostępnych wiele modeli, a Samsung czy Apple regularnie dostarczają nam nowych, choć są to raczej urządzenia z nieco wyższej półki, za które trochę trzeba zapłacić.

Tymczasem jeśli szukamy tabletu do zastosowań czysto rozrywkowych, to raczej nie chcemy wydawać na niego grubych tysięcy. I tutaj właśnie dobrym wyborem może być Redmi Pad

Urządzenie wyposażono w 10,61-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1200 × 2000 pikseli (2K) i odświeżaniu 90 Hz. Wyświetlacz oferuje nam ponad miliard kolorów, maksymalną jasność na poziomie 400 nitów i współczynnik kontrastu 1500:1. Xiaomi reklamuje ten tablet jako model właśnie do rozrywki, czyli do oglądania filmów, seriali czy grania w gry mobilne. To z kolei wiąże się często z wielogodzinnym wpatrywaniem się w ekran. Dlatego firma postanowiła zadbać też o nasze oczy, ograniczając emisję światła niebieskiego. Redmi Pad jest ponadto pierwszym na świecie tabletem, któremu przyznano certyfikat SGS. Gwarantuje on niski poziom zmęczenia oczu. Jest również certyfikat bezpieczeństwa ekranu (przy zachowaniu jakości obrazu) od TÜV Rheinland, również świadczący o wprowadzonych ulepszeniach mających na celu ochronę i komfort użytkownika.

W centralnej części, przy dłuższej krawędzi ekranu umieszczono przednią kamerę 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 105 stopni. Dodano tutaj też technologię FocusFrame, która pozwala na przełączanie na szerszy widok, gdy w kadrze powinno znaleźć się więcej osób. Oprócz zastosowań czysto rozrywkowych można więc z tabletu korzystać też w pracy, podczas telekonferencji i wideorozmów. Na pokładzie znalazł się też drugi aparat, tym razem umieszczony z tyłu, ale również oferujący rozdzielczość 8 Mpix.

Urządzenie napędzane jest przez wykonany w 6-nm procesie technologicznym układ MediaTek Helio G99. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ Mali-G57 MC2. W Polsce dostępny będzie tylko wariant z 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Redmi pad charakteryzuje się też pojemnym akumulatorem 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Może napełnienie ogniwa będzie trochę trwało, za to na jednym ładowaniu można oglądać wideo nawet przez 21 godzin, co jest świetnym wynikiem. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Polsce dostępny będzie wariant z łącznością 4G.

Ile kosztuje Redmi Pad?

Tabletowa nowość od Xiaomi dostępna jest w sprzedaży od dzisiaj, czyli od 9 listopada. Jak już wspomnieliśmy, dostępny jest tylko wariant 4/128 GB w kolorze Graphite Gray. Tym razem producent nie przygotował niestety żadnej promocji na start, więc jeśli chcecie kupić sobie Redmi Pad, będziecie musieli zapłacić za niego standardową cenę, czyli 1399 zł.