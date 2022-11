Kiedy powinniśmy spodziewać się serii Xiaomi 13?

Jak już wspomnieliśmy, chińska firma ponownie ma duże ambicje i chce wyprzedzić konkurencję jako pierwsza dostarczając na rynek smartfony ze Snapdragonem 8 Gen 2. W tamtym roku się to nie udało, a palmę pierwszeństwa w tej kwestii zgarnęła Motorola. Teraz ma być inaczej, bo dotychczasowe plotki wskazują, że na premierę jeszcze w tym miesiącu. Biorąc pod uwagę fakt, że 15 listopada Qualcomm ogłosi snów nowy chipset — to może się udać. Oczywiście, o ile doniesienia okażą się prawdziwe, a z tym nigdy nic nie wiadomo.

Jeśli jednak nie listopad, to kiedy? Tutaj najbardziej prawdopodobny wydaje się koniec grudnia, jak to miało miejsce w przypadku Xiaomi 12 i Mi 11. Dla nas to i tak ma niewielkie znaczenie, bo w Polsce, jak i w innych częściach świata, na wprowadzenie do sprzedaży Xiaomi 13 trzeba będzie poczekać kilka tygodni lub nawet miesięcy.

Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro — na początek na pewno zobaczymy te dwa smartfony

Ubiegłoroczna seria Xiaomi 12 podczas grudniowej premiery liczyła trzy modele – podstawowy, Pro i 12X. Xiaomi 12 Ultra nigdy się nie doczekaliśmy, a dokładniej, smartfon zadebiutował, ale jako członek serii 12S i to dopiero w lipcu tego roku. Można się spodziewać, że tym razem będzie tak samo, co z kolei oznacza, że na początku dostaniemy przynajmniej dwa urządzenia, bo na razie o ewentualnym następcy Xiaomi 12X nic się nie wspomina.

Render Xiaomi 13 Pro | Źródło: @OnLeaks

Zaczynając od najnowszych doniesień, Xiaomi ma zmienić nieco projekt nowych modeli, które tym razem będą się od siebie różnić. Poprzednia seria pod względem wizualnym była bardzo spójna – zakrzywiony ekran, takie same ramki i wyspa aparatów. Tym razem (jak możecie zobaczyć na poniższych renderach), producent wyraźnie chce je od siebie odróżnić, pozostawiając tylko wspólną wyspę aparatów, która teraz przyjmie postać kwadratu z trzema sensorami i lampą błyskową. W przypadku Xiaomi 13 będą to dwa większe i jeden mniejszy, a w modelu Pro – trzy tej samej wielkości (mówimy tutaj na razie tylko o ich wyglądzie). Wspólny będzie też umieszczony w okrągłym otworze aparat do selfie. Warto też wspomnieć, że na wyspie aparatów spodziewamy się zobaczyć logo marki Leica.

Render Xiaomi 13 | Źródło: @OnLeaks

Dalej mamy już zupełnie inny projekt. Podstawowy Xiaomi 13 ma podobno charakteryzować się płaskim ekranem i tyłem z delikatnie zakrzywionymi brzegami oraz metalową ramką. Na pierwszy rzut oka konstrukcyjnie przywodzi na myśl iPhone’y, ale różnicą jest właśnie lekkie zakrzywienie wokół krawędzi tylnego panelu. W przypadku modelu Pro mamy natomiast zarówno zakrzywiony ekran, jak i tylny panel (bardziej niż w Xiaomi 13) oraz cieńsze boczne ramki.

Ile już wiemy o specyfikacji serii Xiaomi 13?

Jak to zwykle bywa, większość uwagi skupiona jest na najmocniejszym modelu z serii, ale to wcale nie oznacza, że na temat podstawowego Xiaomi 13 nie wiemy nic. Oczywiście oczekuje się, że oba urządzenia napędzać będzie układ Snapdragon 8 Gen 2, który na dniach ogłosi Qualcomm. Oprócz tego Xiaomi ma wyposażyć Xiaomi 13 w 6,36-calowy ekran OLED, czyli firma nadal chce, by ten smartfon był bardziej kompaktowym urządzeniem, choć i tak wyświetlacz będzie większy niż u poprzednika. Dzięki temu nowa seria będzie mogła trafić w gusta większej liczby klientów. Wyświetlacz ma oferować rozdzielczość 1K lub 1,5K i częstotliwość odświeżania 120 Hz, co jest typowe dla tej klasy urządzeń. Taką samą częstotliwość odświeżania obrazu ma zaoferować również wersja Pro. Tutaj jednak mowa już o ekranie 6,7-calowym, którym będzie E6 AMOLED o rozdzielczości 2K.

Render Xiaomi 13 Pro | Źródło: @OnLeaks

Wspólny dla obu modeli ma być aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix. Oprócz tego w nowej serii układ Snapdragon 8 Gen. 2 ma być wspierany przez 8 lub 12 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, choć wydaje się, że wersja 512 GB będzie zarezerwowana tylko dla Xiaomi 13 Pro. Podobnie jak akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 120 W. Jak ma wyglądać kwestia zasilania w podstawowym Xiaomi 13? Tego niestety nie wiemy.

Również specyfikacja aparatów w tym modelu pozostaje nieznana, czego jednak nie można powiedzieć o tej w Xiaomi 13 Pro. Niedawny przeciek ujawnił nam bowiem bardzo interesującą informację, wedle której producent zdecyduje się na wyposażenie tego urządzenia w sensor główny IMX989 od Sony, który mieliśmy już okazję zobaczyć w Xiaomi 12S Ultra. Tak, jest to matryca Type 1, potocznie zwana 1-calową, o rozdzielczości 50 Mpix. Obok niej mają zostać umieszczone dwa pozostałe aparaty — ultraszerokokątny i teleobiektyw — również 50-megapikselowe. Za podkręcenie możliwości fotograficznych ma odpowiadać Leica oraz nowy, ulepszony układ obrazowania.

Na koniec warto też wspomnieć, że Xiaomi 13 ma mieć wymiary 152,8 x 71,5 x 8,3 mm (10,3 mm z wyspą aparatów), natomiast Xiaomi 13 Pro – 163,0 x 74,6 x 8,8 mm (11,8 mm z wyspą aparatów). Oba działać będą pod kontrolą Androida 13 z nakładką MIUI 14.