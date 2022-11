Home Tech Sprzęt Samsunga naprawisz sam. Prawo do naprawy wkrótce stanie się powszechne

Sprzęt Samsunga naprawisz sam. Prawo do naprawy wkrótce stanie się powszechne

Efekty prawa Right To Repair w Stanach Zjednoczonych było widać po decyzji Apple co do programu Self Service i teraz widać w działaniach Samsunga. Najnowsze informacje nieoficjalnie wskazują, że firma chce sprawić, aby właściciele jej sprzętu mogli naprawiać swój sprzęt samodzielnie.