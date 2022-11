Święta w Plusie. Więcej GB, darmowy Disney+ i smartfon na dokładkę

Okres świąteczny to czas, w którym organizowane są przeróżne akcje promocyjne, także u operatorów sieci komórkowych

Plus rusza z taką już teraz, podwajając pakiety GB, dając darmowy dostęp do platformy streamingowej Disneya i oferując smartfony za złotówkę. Zaczynając od początku, dla każdego, kto wybierze abonament głosowy za min. 55 zł miesięcznie, Plus podwoi pakiet danych na cały okres trwania umowy. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Wybierając abonament za:

55 zł/miesięcznie zamiast 30 GB otrzymujemy aż 60 GB,

65 zł/miesięcznie zamiast 60 GB otrzymujemy aż 120 GB,

85 zł/miesięcznie zamiast 120 GB otrzymujemy aż 240 GB.

W przypadku klientów biznesowych oferta wygląda następująco:

45 zł/miesięcznie netto zamiast 24 GB otrzymujemy 48 GB,

55 zł/miesięcznie netto zamiast 40 GB otrzymujemy 80 GB,

65 zł/miesięcznie netto zamiast 70 GB otrzymujemy 140 GB,

85 zł/miesięcznie netto zamiast 120 GB otrzymujemy 240 GB.

W ramach abonamentu otrzymujemy rozmowy oraz SMSy i MMSy bez limitu, a także dostęp do najszybszej sieci 5G w Polsce. Dotyczy to też ofert bez telefonu, jednak warto zerknąć na przygotowane przez operatora urządzenia, bo i tutaj nie zabrakło promocji.

W Plusie drugi smartfon za symboliczną złotówkę

Dla każdego, kto zdecyduje się na ofertę abonamentową za minimum 55 zł miesięcznie i wybierze Oppo Reno7 5G 8/256 GB w zakupie ratalnym, Plus dorzuci do zestawu Oppo A17 4/64 GB za symboliczną złotówkę. W sam raz na świąteczny prezent dla kogoś bliskiego. Jeśli natomiast wolicie urządzenia Samsunga, to nie ma sprawy. Wybierając abonament telefoniczny z modelem Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB lub Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G czy Samsung Galaxy S22 Ultra 5G można dokupić Samsung Galaxy A13 4/64 GB również za symboliczną złotówkę.

To jednak jeszcze nie wszystko. By umilić świąteczny czas (i nie tylko), od 7 listopada Plis będzie dorzucał do umowy także darmowy dostęp do Disney+ aż na dwa lata, czyli na cały okres trwania umowy. Tak samo, jak w przypadku wcześniej opisanych ofert, i tutaj należy wybrać abonament za minimum 55 zł miesięcznie (przenosząc numer, kupując nowy lub przedłużając obecną umowę w Plusie). W przypadku firm oferta obowiązuje przy wyborze abonamentu głosowego za min. 45 zł netto.

Także wybierając internet 5G/LTE Plusa za min. 50 zł/miesięcznie lub Plus Światłowód z min. szybkością do 300 Mb/s otrzymamy 2-letni darmowy dostęp do Disney+. Należy tylko pamiętać, że wraz z zakończeniem umowy, nawet po jej przedłużeniu, okres promocyjny się kończy, a to oznacza naliczanie opłat za dostęp do platformy (28,99 zł miesięcznie).

Abonamenty dla bliskich za 1 zł/mies. nawet przez 15 miesięcy

Plus ma coś także dla tych, którzy nie tylko chcą sprezentować członkom rodziny nowy telefon, ale i abonament. Dlatego nowi klienci, przenoszący numer lub kupujący nowy z abonamentem za min. 55 zł/miesięcznie wciąż mogą skorzystać z promocji na 5 dodatkowych abonamentów dla bliskich za 1 zł/miesięcznie nawet przez 15 miesięcy. W każdym z dodatkowych abonamentów za 1 zł dostępne są także promocje 2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za abonament zostanie obniżona o 25 zł miesięcznie w ramach programu smartDOM. Z promocji na abonamenty mogą skorzystać także klienci biznesowi, którzy mogą dobrać nawet do 7 dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł/miesięcznie.

Wszystkie oferty można bez przeszkód połączyć ze sobą. Oznacza to, że klient wybierając abonament z wybranym smartfonem może zyskać nawet 240 GB, Disney+ na 2 lata w prezencie i drugi smartfon za 1 zł.