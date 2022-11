TOP 3 programów do fakturowania. Bez nich polegniesz na drodze do przedsiębiorczości

Na rynku nie brakuje rozwiązań wspomagających wystawianie faktur oraz prowadzenie rachunkowości w firmie. Szczególnie początkujący nie mają jednak zielonego pojęcia czym kierować się przy wyborze takiego narzędzia. Wiele serwisów kusi brakiem opłat, ale nie oferuje w zamian zbyt wiele funkcji. Z drugiej strony nie brakuje aplikacji, które odrzucają od siebie mało intuicyjnym interfejsem. Poniżej prezentujemy trzy propozycje warte uwagi.

Pobieranie danych z GUS/ CEIDG, wysyłanie dokumentów w formie załączników e-mailem, wysyłanie linków do dokumentów handlowych z możliwością ich opłacenia online, domyślny termin i sposób zapłaty na fakturze, integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KseF) – a to wszystko już w darmowym pakiecie Green aleFaktury. aleFakury to aplikacji do prowadzenia firmy działająca w przeglądarce internetowej. W wersji bezpłatnej pozwala generować do 50 paragonów i 10 faktur miesięcznie. Do dyspozycji użytkowników są również trzy wersje płatne (Silver, Gold i Platinum), a ceny abonamentów zaczynają się już od 29 zł miesięcznie.

W wersji bezpłatnej aleFaktury można edytować wcześniej zatwierdzone dokumenty, generować pliki JPK (JPK_V7, JPK_VK, JPK_FA). Pakiet Green ma również takie funkcjonalności jak:

integracja z drukarkami fiskalnymi (także drukarkami online),

wysyłka dokumentów handlowych (faktur i ofert z możliwością ich opłacenia on-line),

okno POS,

weryfikacja VAT/ VIES i sprawdzanie, czy klient widnieje na tzw. Białej liście podatników.

Od pakietu Silver użytkownik aleFaktury może liczyć na wygodną integrację z serwisem Furgonetka (obsługa kurierska). Z kolei od pakietu Platinum zyskuje integrację z BaseLinkerem i Allegro (integracja e-commerce). Darmowy pakiet Green można utrzymywać w aleFaktury bez ograniczeń czasowych. Jedynym warunkiem zachowania konta i firmowych danych jest logowanie się do aplikacji minimum raz do roku. Warto podkreślić, że Twoje firmowe dane są przechowywane w zabezpieczonej bazie danych, do której połączenie jest szyfrowane odpowiednim algorytmem. Pakiet Green to doskonały wybór dla JDG i małych firmy – zupełnie za darmo otrzymujemy zestaw funkcjonalnych narzędzi i możliwość przejścia na bardziej rozbudowaną wersję aplikacji – w razie potrzeby.

Przyjazny interfejs, sprawna obsługa klienta w trybie 24/7 i bardzo niskie koszty użytkowania – to tylko kilka z mocnych stron tego programu. Jako jedno z nielicznych narzędzi na rynku Faktura XL ma bezpośrednie połączenie z ZUS-em, więc deklaracje ZUS-DRA można wysyłać z poziomu aplikacji. Jest też pełna integracja z Krajowym System e-Faktur. Wersja darmowa pozwala na wystawianie 10 faktur miesięcznie bez umowy i limitu czasu.

Za pełną wersję Faktura XL oferującą dostateczny pakiet funkcji dla typowych potrzeb firmowych, zapłacimy tylko 8 zł miesięcznie. Jest też wersja z obsługą magazynów dla dużych firm za 18 zł miesięcznie, a także edycja dla księgowych i biur rachunkowych. Szerokie możliwości raportowania, windykacja, faktoring online oraz integracja z systemami szybkich płatności to tylko kilka z wielu udogodnień oferowanych w programie.

Faktura XL obsługuje do 35 rodzajów faktur i dokumentów. Użytkownicy narzędzia chwalą sobie również szybkość działania. Narzędzie nie wymaga instalacji i można je obsługiwać z dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Bezpieczeństwo danych gwarantuje certyfikat SSL i codzienne zapasowe kopie danych na dodatkowym serwerze. Doskonałe narzędzie dla jednoosobowych działalności gospodarczych, małych oraz średnich firm.

Ostatnia propozycja może przypaść do gustu osobom, które dopiero rozważają wystartowanie z własnym biznesem. Już na tym etapie InFakt może pomóc we wszelkich formalnościach i bezpłatnie założy za nas firmę bez konieczności wychodzenia z domu. Darmowa wersja programu pozwala wystawić tylko 3 faktury w ciągu miesiąca, ale za pełną wersję zapłacimy zaledwie 12 zł netto miesięcznie. Inwestycja warta rozważenia.

InFakt ma znakomite aplikacje mobilne dla systemów Android oraz iOS. Obsługuje bezpośrednie płatności do ZUS i Urzędu Skarbowego. Rejestrowane w systemie podatki i koszty można rozłożyć na wygodne raty. Faktury wystawiane przez InFakt mogą zawierać linki do systemu szybkich płatności. Wygodny system powiadomień przypilnuje terminów płatności podatku VAT lub składki do ZUS-u.

InFakt jest dostosowany do różnych rodzajów działalności (m.in. jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek i fundacji). Oferuje również dodatkowe usługi, np. kompleksowe prowadzenie księgowości firmy. Księgowi InFaktu występują w imieniu przedsiębiorców przed US i ZUS oraz pomagają w codziennej działalności firmy. Monitorowanie spraw księgowych umożliwia osobne okno w aplikacji.