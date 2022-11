Twitter to nowe Torrenty. Ludzie wrzucają tam filmy w pełnej długości i nikt nie reaguje

Pełnometrażowe filmy na Twitterze. Platforma nieskutecznie walczy z piractwem, a to może skończyć się źle

Netflix, Disney+, Hulu czy może… Twitter? Z którym serwisem będziesz spędzał filmowy wieczór? Jeśli postawisz na to ostatnie, to możesz albo się miło zaskoczyć, albo wręcz przeciwnie, bo wszystko zależy od tego, czy osoby stojące za Twitterem odpowiednio szybko zareagują. O ile oczywiście będzie komu reagować po tym, jak Elon Musk po przejęciu firmy zrobił w jej szeregach ogromne przetasowania.

RIP Tokyo Drift whole movie posted in 2 minute chunks thread pic.twitter.com/QNAMg0tP6T — Owen Pope (@ofpope) November 20, 2022

Od kilku dni użytkownicy Twittera sprawdzają, gdzie są nowe granice dla tej platformy, udostępniając rozległe wątki z kilkuminutowymi urywkami pełnoprawnych filmów. Każdy użytkownik platformy może do tych wątków uzyskać dostęp i obejrzeć sobie jakiś film, przeskakując z jednego urywka do drugiego. Wszystko zaczęło się od udostępnienia filmu The Fast and the Furious: Tokyo Drift, który rozszedł się z viralową popularnością.

Twitter's copyright strike system is no longer working. People are tweeting entire movies. https://t.co/mbNC0cLjya — Chad Loder – @[email protected] (@chadloder) November 20, 2022

Nic więc dziwnego, że Twitter zbanował konto stojące za tą akcją i kilka innych, które poszły w jego ślady, zyskując popularność. Nadal jednak na platformie znajdują się wątki z filmami pokroju Hackers, Avatar, Need For Speed czy Kamen Rider Heisei Generations Forever z okazjonalnymi serialami pokroju Spongebob Squarepants.

Taki proceder jest bardzo niewygodny dla Twittera, w którego regulaminie jest wzmianka o walce z naruszaniem praw autorskich, więc to więcej niż pewne. Zwłaszcza że tego typu publikacje będą miały swoje konsekwencje, jeśli jakakolwiek wytwórnia wystosuje pozew przeciwko Twitterowi za umożliwianie takiego procederu na dużą skalę.