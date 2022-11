Tak wygląda prawdziwe premium. Vivo X90 Pro+ powala urodą i możliwościami

Seria Vivo X90 składa się z trzech smartfonów – X90, X90 Pro i X90 Pro+. Producent zdecydował się na lekką zmianę designu względem poprzedniej generacji. Moduł aparatów nadal przyjmuje kształt okręgu, jednak zniknęła czarna wyspa. Część z aparatami, lampą błyskową i logo Zeiss oddzielono od reszty tylnej obudowy srebrnym paskiem. Plecki w każdym z modeli, tak samo, jak i ekrany, są zakrzywione. W czerwonym wariancie kolorystycznym (dostępnym dla każdego modelu) tył ma skórzane wykończenie (w X90 Pro+ skórzane wykończenie ma też wersja czarna), podczas gdy wariant czarny i niebieski (tylko dla Vivo X90) mają plecki wykonane ze szkła.

Zanim przejdziemy do specyfikacji topowego modelu z tej serii, warto zerknąć na pozostałe dwa smartfony, które też są warte uwagi.

Co mają do zaoferowania Vivo X90 i X90 Pro?

Oba modele wyposażono w 6,78-calowe zakrzywione ekrany OLED o rozdzielczości FHD+, 452 PPI i częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Wyświetlacz obsługuje ściemnianie PWM do 2160 Hz, szczytową jasność do 1300 nitów i 100% gamę kolorów DCI-P3. Za napędzanie tych modeli odpowiada najnowszy flagowy układ MediaTek, czyli Dimensity 9200 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 (tylko dla modelu podstawowego), 256 i 512 GB pamięci wbudowanej.

Akumulator w Vivo X90 ma pojemność 4810 mAh, natomiast X90 Pro zasila ogniwo 4870 mAh. Wspólna dla obu urządzeń jest obsługiwana moc ładowania przewodowego – 120W. W X90 Pro jest też obsługa ładowania bezprzewodowego 50W, jednak tutaj konieczna jest specjalna ładowarka producenta.

Różnice pomiędzy tymi dwoma modelami widać w przypadku aparatów. Na pokładzie Vivo X90 znalazł się 50-megapikselowy sensor Sony IMX866 z obiektywem f/1.75 i OIS. Obok niego umieszczono 12-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny (Sony IMX663) i 12-megapikselowy teleobiektyw (IMX663) z 2-krotnym zoomem optycznym.

Specyfikacja aparatów w X90 Pro jest już bardziej imponująca, bo jednostka główna to ten sam sensor Typu 1 Sony IMX989, który znalazł się też na pokładzie Vivo X90 Pro+. Obok znajdziemy też 50-megapikselowy aparat z obiektywem portretowym i 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym. Warto też wspomnieć, że na pokładzie tego modelu znajdziemy też chip V2 ISP do przetwarzania obrazu i lepszych ujęć w słabym świetle. W obu modelach umieszczono też ten sam aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix.

Vivo X90 Pro+ to zdecydowanie najważniejszy model z tej serii. Producent sam nazywa go “królem jednocalowych sensorów”

Zaczynając najpierw od tych bardziej podstawowych szczegółów — ekran w X90 Pro+ ma tę samą przekątną co w pozostałych smartfonach z serii, jest to już jednak panel LTPO 4 AMOLED (Samsung E6) obsługujący rozdzielczość QHD+, 10-bitowe kolory, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, system PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz i jasność szczytową 1800 nitów. I tutaj, w okrągłym centralnie umieszczonym otworze umieszczono 32-megapikselowy aparat do selfie. Warto też wspomnieć, że X90 Pro i X90 Pro+ są chronione przed wodą i kurzem zgodnie z normą XP68.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, za napędzanie tego urządzenia odpowiedzialny jest układ Snapdragon 8 Gen 2, czyli ogłoszony zaledwie przed kilkoma dniami flagowy układ firmy Qualcomm. Jest to więc oficjalnie pierwszy na świecie smartfon z tym chipsetem. Procesor wspierany jest przez 12 GB pamięci LPDDR5 RAM i 256 lub 512 GB pamięci UFS 4.0. Akumulator zasilający urządzenie ma pojemność 4700 mAh, jednak obsługuje ładowanie przewodowe tylko z mocą 80 W.

Najważniejszym elementem Vivo X90 Pro+ są z pewnością aparaty. Choć na rynku mamy już inne urządzenia wyposażone w 50-megapikselowy sensor IMX989 Type 1 (potocznie zwany 1-calowym, co jest błędną nomenklaturą, bo nie ma on 1″ przekątnej, jak sensory w niektórych aparatach cyfrowych), to Vivo chwali się, że dokonało w nim kilku ulepszeń, dzięki którym wyróżnia się na tle konkurencji. Zadbano o zmniejszenie rozproszenia światła oraz o redukcję odblasków, a dzięki dość szerokiej przysłonie f/1.75 jest w stanie zbierać więcej światła. Towarzyszy mu obiektyw ultraszerokokątny z aparatem 48 Mpix (IMX598) i para teleobiektywów — portretowy połączony z sensorem 50 Mpix (IMX758) i peryskopowy z sensorem 64 Mpix, z 3,5-krotnym zoomem optycznym i nawet 100-krotnym zoomem cyfrowym. Warto wspomnieć, że obiektyw ultraszerokokątny został zoptymalizowany pod kątem niskich zniekształceń i charakteryzuje się polem widzenia 114°.

Vivo X90 Pro+ umożliwia nagrywanie wideo 8K przy 30 klatkach na sekundę. Dla osób, którym zależy na jak najwyższej jakości, dostępny jest też 14-bitowy tryb wideo RAW. Smartfon obsługuje też formaty Dolby Vision i LOG, a podczas nagrywania wideo umożliwia robienie zdjęć z szybkością 10 kl./s.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że smartfon wyposażono w głośniki stereo, obsługuje Bluetooth w wersji 5.3 wraz z kodekami aptX HD i LDAC.

Ile kosztują smartfony Vivo X90?

Z racji, że na razie odbyła się tylko chińska premiera serii, to znamy jedynie ceny obowiązujące w tym kraju. Kiedy urządzenia zadebiutują na rynku globalnym, kwoty będą się zapewne nieco różnić.

Vivo X90:

8 GB + 128 GB – 3699 juanów (ok. 2370 zł),

8 GB + 256 GB — 3999 juanów (ok. 2560 zł),

12 GB + 256 GB – 4499 juanów (ok. 2880 zł),

12 GB + 512 GB – 4999 juanów (ok. 3200 zł).

Vivo X90 Pro:

8 GB RAM + 256 GB – 4999 juanów (ok. 3200 zł),

12B RAM + 256 GB – 5499 juanów (ok. 3520 zł),

12 GB RAM + 512 GB – 5999 juanów (ok. 3840 zł).

Vivo X90 Pro+: