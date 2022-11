Nowość od Microsoftu pokazuje, że Windows i iPhone mogą być dobrym połączeniem

iCloud Photos na Windows 11. Oficjalna integracja już ruszyła wraz z aktualizacją wyglądu aplikacji Photos systemu Microsoftu

W wielkiej wojnie Mac vs PC warto co jakiś czas odpocząć od tego, “co jest lepsze” i zamiast tego spojrzeć na to, jak systemy mogą się łączyć. Dążenie do interoperacyjności różnych platform jest zawsze na wagę złota dla klientów (choć wcale nie zawsze dla samych firm, których to dotyczy), a że Windows oraz iOS zwykle w parze nie chodzili, najnowszy dodatek jest tym bardziej “rewolucyjny”.

O tej nowości wiedzieliśmy już od pewnego czasu, ale dopiero teraz Microsoft rozpoczął wdrażanie integracji aplikacji znanej każdemu użytkownikowi iPhone w postaci iCloud Photos do systemu Windows 11. Nowa aktualizacja dotyka aplikacji Zdjęcia (Windows Photos) wbudowanej w system Microsoftu, która od teraz będzie zawierała możliwość bezpośredniego powiązania z nią biblioteki iCloud Photos. Aby móc z tego skorzystać, użytkownicy Windows 11 będą musieli zaktualizować swoją aplikację Zdjęcia z Microsoft Store, a następnie zainstalować aplikację iCloud for Windows ze Sklepu, zalogować się i wybrać, które zdjęcia lub biblioteki automatycznie synchronizują się z aplikacją Photos.

Wiemy, że wielu klientów Windows ma kolekcje zdjęć i filmów na swoich iPhone’ach, które chcieliby móc oglądać na swoim komputerze. Ta integracja iCloud Photos ułatwi osobom posiadającym iPhone’a bezpośredni dostęp do wszystkich swoich cennych wspomnień w jednym zorganizowanym miejscu i jest kolejnym krokiem w naszych ciągłych wysiłkach, aby doświadczenia w systemie Windows 11 były bezproblemowe – powiedział Dave Grochocki z firmy Microsoft.

Warto wspomnieć, że integracja iCloud Photos z Windows 11 jest dopiero początkiem. Tak jak Microsoft ściśle współpracował z Apple’em nad tą integracją, tak teraz ma zamiar dokonać tego samego z Apple Music, jak i Apple TV, wprowadzając ich bezpośrednią obsługę w Windows 11.