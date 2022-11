Home Nauka Spróbujcie zgadnąć co przedstawia to zdjęcie. Wykonano je trzy dni temu

Spróbujcie zgadnąć co przedstawia to zdjęcie. Wykonano je trzy dni temu

Do sieci trafiło zdjęcie wykonane 23 listopada. Widać na nim czerwoną poświatę, a dla was mamy zagadkę: co dokładnie przedstawia?