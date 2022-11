Nowy gimbal ustabilizuje twój smartfon lepiej niż NBP złotówkę. Co potrafi Zhiyun Smooth 5S?

Zhiyun Smooth 5S jest niewielkim zgrabnym gimbalem, przeznaczonym zarówno do współpracy z smartfonami z rodziny iPhone jak i z urządzeniami z Androidem.

Co potrafi Zhiyun Smooth 5S?

Zhiyun Smooth 5S jest trójosiowym stabilizatorem obrazu o poszerzonej przestrzeni pomiędzy osiami, dzięki czemu dobrze współpracuje ze smartfonami o większych gabarytach, gwarantując pełną swobodę poruszania i możliwość pracy z szerokimi i ultraszerokimi kątami widzenia. Napęd magnetyczny także przystosowany jest do płynnego poruszania cięższych i większych urządzeń. Konstrukcja uchwytu pozwana na korzystanie z dodatkowych obiektywów do smartfonów. Rękojeść jest lekko wyprofilowania, można też do niej założyć prosty trójnóg lub zamocować całość do statywu.

Zhiyun Smooth 5S posiada wbudowane w oś tilt źródło wypełniającego światła LED o wydajności 300 lumenów oraz możliwość magnetycznego dopięcia dwóch dodatkowych. Światła cechuje CCT 5000K i CRI 90+ Do lamp można założyć barwne filtry – modyfikatory oświetlenia.

Do sterowania funkcjami gimbala służy przejrzysty panel sterowania, wyposażony w joystick, przełączniki trybów PF, L, F, POV i dwa wygodne pokrętła. Do współpracy ze stabilizatorem przeznaczona jest aplikacja Zhiyun ZY Cami lub StaCam. Poza standardowymi możliwościami filmowania daje ona dostęp do sterowania gestami, automatycznego podążania przez gimbal za wyznaczonym celem, efektów Dolly Zoom i Vortex, timelapse, czy panoramy z klonowaniem celu.

Czas pracy

Zhiyun Smooth 5S zasilany jest ogniwem litowo-jonowym, które wystarcza nawet na 25 godzin pracy gimbala w trybie PF z wyłączonym doświetleniem. Pełne ładowanie za pomocą szybkiej ładowarki Power Delivery zajmuje około 2 godzin – zwykła ładowarka USB 2A poradzi sobie z tym samym zadaniem w 3 godziny 40 minut.

Komu gimbal, komu?

Nie przepadam za filmowaniem, lecz zdarzyło mi się to robić. Jeśli nagranie miało być dłuższe niż kilka minut, zawsze starałem się korzystać choćby z najprostszego gimbala – komfort pracy jest nieporównywalny, nie mówiąc o jakości stabilizacji. Zhiyun Smooth 5S jest urządzeniem z nieco wyższej półki i również potrafi dużo więcej, niż urządzenia, z którymi miałem do czynienia. Producent oferuje go w dwóch wersjach: podstawowej, wycenionej na 1190 zł i rozszerzonej, w skład której wchodzą także etui, dodatkowe lampy doświetlające i filtry barwne do modyfikacji światła, wycenionej na 1490 zł.