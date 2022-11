Białe karły pokazują, że Ziemia nie jest wyjątkowa. Znajdują się niedaleko nas

Na ten temat naukowcy piszą w Monthly Notices of the Royal Astronomical Society wyjaśniając, gdzie znajdują się te tzw. białe karły i co wiadomo o ich aktywności. Jak wyjaśniają, odległość dzieląca jednego z nich od Ziemi wynosi zaledwie 90 lat świetlnych, a szczątki jego układu planetarnego mają ponad 10 miliardów lat.

Czytaj też: Droga Mleczna zawiera obszar, którego prawie nie da się obserwować. Niedawno astronomowie coś w nim znaleźli

Czym w ogóle jest biały karzeł? Gwiazdą, która zdążyła już wykorzystać całe swoje paliwo oraz zrzuciła zewnętrzne warstwy. Taki obiekt jest stosunkowo mały i chłodny, choć jednocześnie w wymierny sposób wpływa na zachowanie okolicznych ciał, takich jak planety. Tworząca ja materia jest “podkradana” przez białego karła, a planety mogą ulec wręcz całkowitemu zniszczeniu w toku tego procesu.

Członkowie zespołu zwrócili uwagę na dwa białe karły, które zostały wykryte przez sondę kosmiczną Gaia. Jak się okazało, w obu przypadkach na ich powierzchniach można wykryć zanieczyszczenia pochodzące z okolicznych planet. Używając danych spektroskopowych i fotometrycznych astronomowie doszli do wniosku, że gwiazda WDJ2147-4035 ma około 10,7 miliarda lat – z tego aż 10,2 miliarda lat spędziła w formie białego karła. Badacze zidentyfikowali też oznaki obecności sodu, litu, potasu oraz prawdopodobnie węgla, które trafiły na powierzchnię tego obiektu w ramach zjawiska akrecji.

Biały karzeł to gwiazda, która zdążyła już zużyć całe swoje paliwo

Drugi obiekt, WDJ1922+0233, jest nieco młodszy od WDJ2147-4035 i został zanieczyszczony przez szczątki, których skład przypomina skorupę ziemską. WDJ1922+0233 ma również charakterystyczny, niebieski kolor, który najprawdopodobniej występuje w związku z obecnością nietypowej helowo-wodorowej atmosfery.

Czytaj też: Czarna dziura znajduje się rekordowo blisko Ziemi. Jej obserwacje są niezgodne z modelami