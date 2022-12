Sprawdziłem grzejnik elektryczny AENO Premium Eko Smart. Inteligentne ogrzewanie w stylowej obudowie

Tak, tak – wydawać by się mogło, że rosnące ceny energii elektrycznej raczej zniechęcają do zakupu grzejnika elektrycznego, ale trzeba pewną kwestię wyjaśnić już na samym początku: większość z nas słysząc „grzejnik elektryczny” ma w głowie dość… nieaktualny obrazek.

Widzimy grzejnik gruby, brzydki, wydzielający nieprzyjemny zapach (i równie często – nieprzyjemny dźwięk), który zużywa niebotyczną ilość energii a do tego dość słabo grzeje. Widzimy tanią, marketową „grzałkę”, która może sprawdzi się w pomieszczeniu gospodarczym lub w sytuacjach, gdy np. centralne ogrzewanie ma awarię, ale w żadnym razie nie dałoby się nim regularnie ogrzewać domu.

AENO Premium Eko Smart jest dokładnym przeciwieństwem tego obrazka

Patrząc na produkt marki AENO trudno w ogóle zauważyć, że patrzymy na grzejnik. Panel grzewczy został wykonany bowiem z ultraczystego hartowanego szkła w kolorze białym lub czarnym, zależnie od wersji. Konstrukcja jest też niebywale smukła. Mierzy 1000 mm szerokości, 365 mm wysokości, ale zaledwie 11 mm grubości, co tym bardziej sprawia, że w niczym nie przypomina typowego grzejnika elektrycznego. Nóżki i elementy mocujące zostały zaś wykonane z anodowanego i piaskowanego aluminium, co nie tylko nadaje im sztywności i stabilności, ale też sprawia, że czuć, iż obcujemy z produktem z wysokiej półki. A trzeba nadmienić, że jest to produkt wyprodukowany w Polsce.

AENO Premium Eko Smart

AENO Premium Eko Smart stawia na skrajny wręcz minimalizm, dzięki czemu wygląda dobrze w każdym pomieszczeniu. Tu warto dodać, że grzejnik można zamontować dwojako – albo postawić na dołączonych do zestawu aluminiowych nóżkach, albo powiesić na ścianie (w pionie lub poziomie) za pomocą wsporników mocujących, które również znajdują się w zestawie. Sam montaż jest zaś tak prosty, że – przynajmniej jeśli mowa o postawieniu grzejnika na podłodze – można go wykonać nie tylko samodzielnie, ale wręcz jedną ręką. Wystarczy przyłożyć nóżki do przygotowanych otworów i przykręcić je dołączonymi do zestawu śrubami.

Jedyne, co musimy mieć na uwadze wybierając miejsce do zamontowania grzejnika, to wygodny dostęp do gniazdka. Całość waży ledwie 8,9 kg, więc przeniesienie urządzenia z miejsca na miejsce nie jest problematyczne, a też nie musimy się obawiać o nadmierne obciążenie ściany.

Inteligentny grzejnik elektryczny

W przeciwieństwie do klasycznych grzejników (nie tylko elektrycznych), AENO Premium Eko Smart może być sterowany z poziomu aplikacji AENO App. Nie trzeba się więc martwić o termostaty, kontrolery i całą resztę grzewczego anturażu, który zazwyczaj towarzyszy instalacjom grzewczym – grzejnik łączy się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz i wszystkimi jego parametrami zarządzamy z poziomu smartfona.

AENO Premium Eko Smart

AENO Premium Eko Smart może pracować w trybie manualnym lub inteligentnym – w trybie manualnym grzejnik grzeje tak długo, jak sobie tego zażyczymy, pracując cały czas ze stałą mocą grzania. W trybie smart zaś grzejnik pracuje tak, aby nagrzać pomieszczenie do zadanej temperatury i później tę temperaturę podtrzymywać.

W praktyce oznacza to, że grzejnik działa bardzo oszczędnie, bo nie pracuje bez przerwy na swojej znamionowej mocy, sięgającej ponad 700W, lecz dynamicznie dostosowuje moc grzania do bieżącego zapotrzebowania. Przez większość czasu jego pobór mocy nie przekracza 200W, czyli ogrzewając pomieszczenie zużywamy de facto mniej prądu, niż grając w gry na pececie.

AENO Premium Eko Smart

W aplikacji AENO App możemy również włączyć grzejnik na określony czas lub zaplanować czas jego pracy. To niezwykle przydatne, jeśli chcemy nim np. dogrzewać biuro – wychodząc z domu włączamy zdalnie ogrzewanie i zanim dojedziemy na miejsce, pomieszczenie jest już nagrzane. A jeśli stosujemy urządzenie w domu, możemy zaplanować harmonogram tak, by grzejnik był wyłączony w czasie gdy jesteśmy w pracy i włączał się samoczynnie np. godzinę przed naszym powrotem do domu. W ten sposób oszczędzamy energię i nie ogrzewamy pustych pomieszczeń, gdy nie ma takiej potrzeby. Oczywiście w konwencjonalnej instalacji grzewczej również można stworzyć takie scenariusze, ale wymaga to inwestycji w drogie kontrolery lub systemy smart-dom. Tutaj mamy te opcje zintegrowane w jednym urządzeniu.

Aplikacja pozwala też monitorować zużycie mocy w czasie – zabrakło tylko możliwości wybrania własnej taryfy i ceny prądu, by móc monitorować realny koszt zużycia (jednak tu wystarczy proste działanie na kalkulatorze i wszystko staje się jasne). Możemy ją też połączyć z innymi systemami smart-dom, takimi jak Google Home czy Apple Homekit i np. sterować pracą grzejnika przy użyciu asystenta głosowego w smartfonie.

AENO Premium Eko Smart

Jak grzeje AENO Premium Eko Smart?

To urządzenie łączy w sobie dwie metody ogrzewania: konwekcyjne oraz podczerwienią. Ogrzewanie konwekcyjne, to tradycyjna metoda, która opiera się na naturalnej cyrkulacji ogrzanego powietrza w pomieszczeniu. Warto tutaj natomiast poświęcić więcej uwagi innowacyjnej technologii ogrzewania podczerwienią.

Jedyny przycisk w całym urządzeniu

Grzejniki oparte na technologii ogrzewania podczerwienią, ogrzewają znajdujące się w pobliżu osoby i rzeczy, a nie tylko powietrze wokół urządzenia. Ten sposób ogrzewania, jest bardziej efektywny, ponieważ ciepło szybko dociera do wszystkich powierzchni mebli i ścian, sprawiając, że przedmioty i osoby w pobliżu, zaczynają promieniować ciepłem – bezstratnie, w określonym zasięgu grzejnika.

Ogrzewanie podczerwienią pozwala zachować odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniu, co wpływa bardzo pozytywnie na dobre samopoczucie wszystkich domowników. Grzejnik działa też absolutnie bezgłośnie i bezzapachowo, nie generuje też podmuchów powietrza typowych dla konwencjonalnych grzejników elektrycznych.

AENO Premium Eko Smart

Producent przewiduje, że AENO Premium Eko Smart wystarczy do nagrzania pomieszczenia o powierzchni do 30m2. Sprawdziłem to w praktyce w dwóch pokojach – jednym o powierzchni ok. 15m2, drugim o powierzchni nieco powyżej 35m2 o otwartym planie.

Pierwszy test wypadł jak najbardziej pomyślnie. Wystarczyło kilkadziesiąt minut, by grzejnik ogrzał pomieszczenie o temperaturze 18 stopni do 20 stopni, a następnie utrzymywał tę temperaturę bez cienia wysiłku.

AENO Premium Eko Smart

W dużym pomieszczeniu sprawa nie jest taka prosta, zwłaszcza gdy mówimy o pomieszczeniu przechodnim lub – jak u mnie – salonie z aneksem kuchennym otwartym na salon. Tu podgrzanie powietrza z 18 stopni do 20 stopni potrwało blisko 4 godziny i widać było, że grzejnik ma problem z utrzymaniem temperatury. Trudno się temu jednak dziwić, wszak w sytuacji, gdy powietrze przepływa przez pokój i jest rozprowadzane dalej w kierunku domu, trudno o efektywną konwekcję i utrzymywanie temperatury. Decydując się na taki sprzęt trzeba mieć świadomość, że najlepiej sprawdzi się on w pomieszczeniach zamkniętych lub jako urządzenie pomocnicze w większych pokojach o otwartej strukturze. Mój test w salonie z aneksem kuchennym o ponad 35m2 był zatem ekstremalny. Niesprawiedliwie byłoby potraktować ten rezultat jako wadę, bo chyba każdy wie, że jednym grzejnikiem nie ogrzeje się całego domu. Jedno jest pewne: dane podawane przez producenta są według mnie właściwie oszacowane i ogrzewając pomieszczenia o powierzchni do 30m2 przy użyciu jednego grzejnika, będziemy zadowoleni.

A to prowadzi mnie do wad AENO Premium Eko Smart.

Zacznę od wady obiektywnej – ponieważ grzejnik jest wykonany ze szkła, to niestety widać na nim kurz czy odciski palców. Na szczęście nie musimy dotykać panelu szklanego grzejnika codziennie, łatwo też ten kurz zetrzeć

Co prawda podstawki są dość stabilne, ale mimo to nie polecałbym stawiać tego urządzenia na podłodze w miejscach, gdzie bawią się dzieci lub chodzą zwierzęta – co powinno być oczywiste, ale trzeba podkreślić, że ze względu na smukłą konstrukcję i niską masę taki grzejnik może być podatny na przewrócenie. Producent jednak, dbając o bezpieczeństwo użytkowników, wyposażył go w czujniki przechyłu na wypadek, gdyby grzejnik się pochylił lub nawet przewrócił – w takim przypadku grzejnik momentalnie przestaje działać.

AENO Premium Eko Smart

Nie ukrywam też, że wyłapałem w aplikacji kilka błędów stylistycznych i niekompletnych tłumaczeń na język Polski. Producent jednak stale ją ulepsza i poprawia, więc można liczyć na to, że wkrótce wszelkie drobne błędy znikną z interfejsu.

No i pozostaje jeszcze kwestia ceny. Grzejnik AENO Premium Eko Smart kosztuje 1199 zł i jakkolwiek jest on bardzo energooszczędny, tak bez dwóch zdań odczujemy jego działanie w rachunku za prąd (choć oczywiście nie tak, jak klasyczne grzejniki elektryczne). Dla wielu osób może to być zbyt wygórowana cena, aczkolwiek trzeba pamiętać, że płacimy nie tylko za ogrzewanie, ale też za stylową, minimalistyczną konstrukcję i wygodę obsługi z poziomu aplikacji. Patrząc na to urządzenie od tej strony, jego cena nie wydaje się być wygórowana.

AENO Premium Eko Smart

Dla kogo jest grzejnik elektryczny AENO Premium Eko Smart?

Przede wszystkim jest to sprzęt, który idealnie sprawdzi się w miejscach, w których koszt tradycyjnego ogrzewania sięgnął absurdu, a jego modyfikacja byłaby albo niemożliwa, albo jeszcze bardziej kosztowna.

Znakomicie sprawdzi się też w biurach i lokalach usługowych o niewielkiej powierzchni, zwłaszcza że w ostatnim czasie podwyżki cen ogrzewania dla przedsiębiorców rosną niebotycznie i może się okazać, że grzejnik elektryczny okaże się rozwiązaniem bez porównania bardziej korzystnym od ogrzewania oferowanego przez spółdzielnię czy właściciela lokalu.

Jego ogromną zaletą jest prostota montażu i obsługi, więc może się spisać także w roli dodatkowego grzejnika w domu babci i dziadka, gdzie nierzadko można jeszcze spotkać starą, nieefektywną instalację grzewczą, której modernizacja pochłonęłaby górę pieniędzy. Grzejnik elektryczny może być w takiej sytuacji najlepszą opcją, a urządzenie takie jak AENO Premium Eko Smart pozwoli przy tym zminimalizować koszty zużycia energii, jednocześnie skutecznie dogrzewając pomieszczenie, w którym go postawimy.