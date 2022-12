Największa galaktyka znana nauce jest tak ogromna, że trudno ją sobie w ogóle wyobrazić

Jest to jedna z tzw. radiogalaktyk, których wyróżniającą cechą są emisje bardzo silnych fal radiowych. Jakie są natomiast rozmiary tego obiektu? Wystarczy wspomnieć, że ma około 16,3 mln lat świetlnych długości. Dla porównania, do najbliższej gwiazdy innej niż Słońce ludzkość ma ponad 4 lata świetlne i nic nie wskazuje na to, byśmy byli w stanie tam dotrzeć. A gdyby spróbować tego przy obecnej technologii, to podróż potrwałaby dziesiątki tysięcy lat.

Typowa struktura tego typu składa się galaktyki-gospodarza (gromady gwiazd krążących wokół jądra galaktyki zawierającego supermasywną czarną dziurę) oraz dżetów i innych emisji pochodzących z centrum galaktyki. O szczegółach obserwacji dotyczących Alcyoneus możemy przeczytać na łamach Astronomy & Astrophysics.

Jeśli istnieją cechy galaktyki-gospodarza, które są istotną przyczyną rozwoju gigantycznych radiogalaktyk, to gospodarze największych masywnych radiogalaktyk prawdopodobnie je posiadają. Podobnie, jeśli istnieją szczególne wielkoskalowe środowiska, które bardzo sprzyjają rozwojowi gigantycznych radiogalaktyk, to największe gigantyczne radiogalaktyki prawdopodobnie będą w nich występować. wyjaśniają autorzy

Alcyoneus to największa galaktyka, jaką do tej pory zaobserwowano – ma około 16,3 mln lat świetlnych długości

Na potrzeby swoich badań astronomowie skorzystali z radioteleskopu LOFAR, który składa się z około 20 tysięcy anten. Rozmieszczone w 52 miejscach Starego Kontynentu, instrumenty te umożliwiają badanie nawet odległych obiektów, takich jak oddalona o 3 miliardy lat świetlnych galaktyka Alcyoneus.

Kolejny etap analiz wykorzystywał natomiast Sloan Digital Sky Survey. Naukowcy odnotowali, iż obserwowana przez nich galaktyka eliptyczna jest osadzona we włóknach kosmicznej sieci i ma masę około 240 miliardów razy większą od masy Słońca. W centrum tej struktury znajduje się natomiast czarna dziura o masie około 400 milionów razy większej od masy naszej gwiazdy. Być może za tak imponującymi rozmiarami galaktyki Alcyoneus stoi stosunkowo niska gęstość tego obszaru, co z kolei umożliwiło jej ekspansję.