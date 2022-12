Bąbelki zachowują się w niewytłumaczalny sposób. Naukowcy na tropie zagadki

Tak przynajmniej sugerują autorzy badań opisanych na łamach Physical Review Letters. Za rewelacjami w tej sprawie stoją przedstawiciele Université Paris-Saclay, którzy skupili się na warstwie otaczającej bąbelki. To właśnie tam występują anomalie temperaturowe wymagające wyjaśnienia. Różnice temperatur są zauważalne i mogą wynosić nawet 8 stopni Celsjusza.

Chcąc lepiej zrozumieć całe zjawisko, autorzy stworzyli mieszaninę składającą się z płynu do mycia naczyń, wody i gliceryny, z różnicami w końcowej substancji użytej do dostrojenia czasu istnienia i szybkości parowania baniek. Były one następnie sprawdzane pod kątem zachowania w odmiennych warunkach, różniących się między sobą temperaturą i wilgotnością.

Eksperymentalnie zaobserwowaliśmy, że temperatura najpierw spada, a następnie wzrasta, aż do ponownego osiągnięcia temperatury otoczenia. Odnotowaliśmy, że skala efektu chłodzenia zależy zarówno od wilgotności względnej, jak i początkowego stężenia glicerolu, zmniejszając wartości tych dwóch parametrów, co prowadzi do silniejszych efektów. wyjaśniają autorzy badań

Autorzy zauważyli, że bąbelki cechują się zaskakującymi różnicami w temperaturach

Być może zastanawiacie się, po co to wszystko, dlatego spieszymy z wyjaśnieniem. Wnioski wyciągnięte przez naukowców mogą przełożyć się na szereg praktycznych zastosowań. Chodzi przede wszystkim o wszelkiego rodzaju procesy przemysłowe, w których stabilność bąbelków jest kluczowa. Zmiany temperatury zachodzące pomiędzy błonami, a światem zewnętrznym będą miały wpływ na ostateczne wyniki obliczeń.

Jako że lepkość i napięcie powierzchniowe baniek to dwie z właściwości, na które może wpływać anomalia temperaturowa, to może się okazać, iż bąbelki wcale nie posiadają jednolitego pola termicznego na całej długości. Zanim jednak będzie można potwierdzić tę hipotezę, potrzeba dodatkowych badań wyjaśniających, co dokładnie wpływa na temperaturę zewnętrznych warstw baniek.

Okazuje się więc, że nawet tak pozornie banalna kwestia, jak puszczanie baniek mydlanych, kryje za sobą szereg ciekawostek i tajemnic. Autorzy publikacji sugerują natomiast, że efekt spadku temperatury jest znaczący i musi być bez wątpienia uwzględniony w dalszych badaniach nad dynamiką takich mieszanin.