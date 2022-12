Ta choroba dotyka nie tylko ludzi. Na Alzheimera są narażone również inne gatunki

Badania dotyczyły delfinów butlonosych, grindwali długopłetwych oraz delfinowców białonosych. O tym, czego dowiedzieli się autorzy, możemy przeczytać na łamach European Journal of Neuroscience. Przede wszystkim mowa o zwyrodnieniowych zmianach w mózgu wskazujących na objawy podobne do choroby Alzheimera występującej u ludzi.

Być może mogłoby to wyjaśniać, dlaczego niektóre delfinowate osiadają na mieliźnie w płytkiej wodzie, co wygląda tak, jakby traciły orientację. Zazwyczaj tego typu wydarzenia wiązano z problemami z zanieczyszczeniem mórz i oceanów hałasem. Nowe ustalenia wskazują natomiast na nieco inny przebieg: być może chory przywódca stada podąża złą drogą, przy okazji ściągając na nią swych pobratymców.

Łącznie członkowie zespołu wzięli pod uwagę próbki pochodzące od 22 zwierząt, które osiadły na mieliźnie. W trzech przypadkach natrafili na oznaki choroby Alzheimera, która dotyczyła delfina butlonosego, grindwala długopłetwego oraz delfinowca białonosego. Każde z tych zwierząt było w podeszłym wieku i wykazywało trzy cechy charakterystyczne dla choroby Alzheimera występującej u ludzi.

O jakie zmiany chodziło? O nieprawidłowy poziom białka beta-amyloidu tworzącego blaszki, które zakłócają pracę neuronów w mózgu. O białko zwane tau zbierające się wewnątrz neuronów oraz o nagromadzenie komórek glejowych, które wywołują stany zapalne w mózgu. Oczywiście w przypadku martwych osobników trudno jest stwierdzić, jak dokładnie objawiały się zmiany wywołane chorobą.

Są to znaczące odkrycia, które pokazują po raz pierwszy, że patologia mózgu u osiadłych na mieliźnie zębowców jest podobna do mózgów ludzi dotkniętych kliniczną chorobą Alzheimera. Chociaż na tym etapie kuszące jest spekulowanie, że obecność tych zmian w mózgu u zębowców sugeruje, iż mogą one również cierpieć na deficyty poznawcze związane z ludzką chorobą Alzheimera, należy przeprowadzić więcej badań, aby lepiej zrozumieć, co dzieje się z tymi zwierzętami.

wyjaśnia Mark Dagleish z Uniwersytetu w Glasgow