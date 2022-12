Discord za paywallem. Szykujcie się na kolejny abonament

Discord wprowadza jedną z tych nowości, która twórcom serwerów z pewnością się spodoba, ale zwykłym użytkownikom już nie bardzo

Wspomnianą nowością jest subskrypcja serwerów, która umożliwia twórcom zarabianie na prowadzonych przez nich serwerach poprzez tworzenie niestandardowych poziomów członkostwa. W ich ramach oferowane byłyby specjalne role i inne korzyści mające uzasadnić comiesięczne opłaty. Discord wyszedł z założenia, że wiele społeczności i tak już korzystało z usług firm trzecich, takich jak Patreon, a skoro tak – podobne rozwiązanie można wprowadzić na platformie. Z jednej strony oszczędzi to czas, a z drugiej da Discordowi nowe źródło zarobku.

Nie jest to oczywiście opcja wymagana, bo to od osób prowadzących serwer będzie zależało czy wprowadzą u siebie system opłat, a także jak dużo taka subskrypcja będzie kosztować. Zakres jest spory, bo mowa o kwotach od 2,99 do 199,99 dolarów, z czego 90% trafi w ręce twórcy. Resztę natomiast Discord potrąci, czemu akurat trudno się dziwić, choć prowizja i tak jest nadspodziewanie niska.

Na razie płatne subskrypcje zostały wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, jednak warto tutaj zaznaczyć, że skutki odczuć mogą odczuć także użytkownicy z innych krajów, bo wymogiem jest, by serwer był zlokalizowany na terenie USA. Discord postawił też jeszcze jeden warunek: twórca chcący zarabiać w ten sposób nie może mieć na koncie swojego serwera żadnych zgłoszeń o naruszenie regulaminu czy wytycznych dla społeczności. Musi również zaakceptować nową politykę prywatności. Dopiero wówczas może włączyć u siebie subskrypcję.

Kiedy nowość trafi też do Polski? Tego jeszcze nie wiadomo, ale spodziewamy się, że jest to tylko kwestia czasu. Discord testował płatne serwery od wielu miesięcy, a skoro wprowadził je na szerszą skalę, to wyraźnie wierzy w powodzenie tego pomysłu.