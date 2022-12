Zegarek, jaki jest, każdy widzi. Google mówi jednak, że nie jest łatwo zaprojektować idealny budzik

Zespół Material Design opublikował na blogu interesujący wpis dotyczący właśnie procesu projektowania 24-godzinnego zegara przeznaczonego dla urządzeń z Androidem

Zapewne większość z nas jest doskonale zaznajomiona z klasycznym, 12-godzinnym zegarem analogowym, który kiedyś wisiał w każdym domu (i zapewne u wielu wisi nadal). Proste urządzenie wyposażone tylko we wskazówkę godzinową, minutową i ewentualnie sekundową. Podobnie wygląda to w smartfonach, choć w takiej wersji czasomierza konieczna jest obecność dodatkowego przełącznika, pomagającego określić porę dnia podczas ustawiania budzika (am/pm). Schemat dość prosty i łatwy do ogarnięcia.

Tymczasem sprawy komplikują się, gdy w grę wchodzi 24-godzinny zegar, bo jak tu umieścić na tarczy wszystkie potrzebne liczby? Poniżej, po lewej stronie, możecie zobaczyć pierwszy tego typu zegar Material Design, który wypuszczono w 2020 roku i który składał się z dwóch pierścieni. Większego z ułożeniem typowym dla 12-godzinnych zegarów i mniejszego, na którym znalazły się już liczby od 13 do 24, odpowiadające godzinom popołudniowym. Po prawej widać z kolei kolejny projekt, tym razem znów z jednym pierścieniem, ale za to jedynie z parzystymi liczbami. Pomiędzy nimi, niewidoczne, pozostają liczby nieparzyste. Jak twierdzi Google, dzięki takiemu ułożeniu udało się wyeliminować problemy związane z dostępnością i punkami stycznymi obu pierścieni z pierwszego projektu.

Co na to użytkownicy? Nie spodobał się im ten nowy projekt jednej tarczy, bo zwyczajnie mieli z nim problem – na pierwszy rzut oka trudno było ogarnąć, jak wybrać liczby nieparzyste, a w dodatku już zdążyli się przyzwyczaić do widoku z dwoma pierścieniami. Taki odbiór pokazał, że chociaż Google wyeliminował problemy 24-godzinnego zegara, to nie sprostał oczekiwaniom użytkowników Androida. Jak to określono na blogu:

Chociaż zaktualizowany projekt rozwiązał kluczowe problemy związane z dostępnością, nadal istniał rozdźwięk między modelami mentalnymi użytkowników a nową 24-godzinną analogową tarczą.

Dlatego znów zabrano się do roboty, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Badano projekty z jednym i dwoma pierścieniami, które zadowoliłyby obie strony. Z wpisu dowiadujemy się, że konieczne było stworzenie przeszło 50 unikalnych projektów, które potem poddano procesowi eliminacji, a dopiero z nich wyłoniono 4 spełniające oczekiwania zespołu. Udostępniono je więc na szeroką skalę w ramach badania, które miało pokazać ich użyteczność.

Czy potrafimy posługiwać się 24-godznnym zegarem?

Zespół zebrał dane od ponad 50 osób z 6 krajów (Indie, Indonezja, Brazylia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania), aby poznać opinie użytkowników korzystających z modeli 12-godzinnych, 24-godzinnych lub obu. Wśród badanych, co warto zaznaczyć, znalazło się też 10% osób słabowidzących. Poproszono ich o ustawienie zegarów na różne godziny w ciągu dnia w każdej z wersji i obserwowano, jak sprawnie wykonują ten proces.

Okazało się, że nawet ci, którzy na codzień używają zegarów 24-godzinnych, uznali przedstawione projekty za nieznane i mylące — po prostu taki 24-godzinny zegar analogowy jest czymś na tyle rzadko spotykanym, że ciężko nam się w nim odnaleźć. Podobnie byłoby zapewne w Polsce, bo choć korzystamy z takiego modelu, wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do zegarów z tarczą 12-godzinną. Niezależnie, czy był to projekt z jedną, czy dwiema tarczami, podczas ustawiania konkretnych godzin pojawiały się błędy, ponieważ badani nie byli pewni, jak wybrać konkretny czas w ciągu dnia.

Wniosek z badania okazał się naprawdę prosty — najlepszym rozwiązaniem jest obecnie zegar cyfrowy, przy którym trzeba jedynie zaznaczyć, jaki model godzinowy jest stosowany (12-czy 24-godzinny). Z nim badani nie mieli żadnego problemu i uznali go za “najmniej mylący”.

Zespół Material Design nadal jednak będzie kontynuował badania, obserwując doświadczenia użytkowników z korzystania z 24-godzinnego analogowego zegara, by w końcu zaoferować rozwiązanie najbardziej użyteczne, dostępne i łatwe w obsłudze. Czy to konieczne? Cóż, to zupełnie inna sprawa.