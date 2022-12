Najnowszy Infinix NOTE 12 2023 wygląda drogo, ale jego kupno was nie zrujnuje

Infinix to młody gracz na polskim rynku (choć na światowym firma jest powszechnie znana), z tego względu na razie kupić możemy jedynie osiem modeli. Teraz dołącza do nich kolejny – NOTE 12 2023

Nowy smartfon producenta zapewnia wszystko, co powinien w tej półce cenowej. Napędza go wydajny procesor Helio G99 w konfiguracji 8/128 GB, a jeśli komuś ilość pamięci RAM wydaje się niewystarczająca to można ją rozszerzyć do 13 GB, choć warto przypomnieć, że odbywa się to kosztem pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada z kolei pojemny akumulator 5000 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33W. Infinix NOTE 12 2023 działa pod kontrolą Androida 12 z autorką nakładką XOS 10,6, która wedle producenta zapewnia wysoką wydajność i zwiększoną żywotność akumulatora. Infinix nie zapomniał też o odpowiednim chłodzeniu, wyposażając swój nowy model w 10-warstwowy system chłodzenia grafitem, zapewniający obniżenie temperatury rdzenia nawet o 7 stopni Celsjusza, co ma gwarantować nieprzegrzewanie procesora.

Urządzenie charakteryzuje się 6,-7-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości FHD+ i 100-procentowym natężeniem kolorów DCI-P3 oraz z wysokim kontrastem 100000:1, co ma zapewnić wysoką jakość obrazu podczas oglądania filmów czy zdjęć. Dla lepszej rozrywki na pokładzie znalazły się też podwójne głośniki DTS.

Pod względem możliwości fotograficznych też jest całkiem przyzwoicie, bo z przodu znalazła się 16-megapikselowa kamerka do selfie, a z tyłu – potrójna konfiguracja z aparatem głównym 50 Mpix (f/1.6) z poczwórną lampą błyskową. Obiektywy umieszczono na okrągłej wyspie, która w połączeniu z błyszczącą, lśniącą częścią tylnej obudowy prezentuje się naprawdę świetnie.

Na koniec warto wspomnieć, że NOTE 12 2023 wyposażony został w gniazdo słuchawkowe 3,5 mm oraz w moduł NFC, więc bez problemu możemy wykorzystywać go do płatności zbliżeniowych.

Ile kosztuje najnowszy Infinix NOTE 12 2023?

Jego rekomendowana cena wynosi 1199 zł i dostępny jest on już w ofercie autoryzowanego sklepu Infinix oraz sieci sklepów Media Expert.

Infinix NOTE 12 2023 może nie jest najlepszym modelem jaki znajdziemy w tej półce cenowej pod względem aparatów, jednak oferuje 8 GB pamięci RAM, czego nie uświadczymy w większości urządzeń. Ma też panel AMOLED, a to właśnie z niego producenci często rezygnują na rzecz lepszych aparatów. Wszystko więc zależy od tego, czego oczekujecie od smartfona w tej cenie. Jednak niezależnie od specyfikacji trzeba przyznać, że pod względem wyglądu NOTE 12 2023 prezentuje się jak model z o wiele wyższej półki.