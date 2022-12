Istnieje jeden dobry powód, by kupić iPhone’a w 2023 roku. Apple jak nikt stawia na bezpieczeństwo

Cyberprzestępcy nie śpią i wciąż wymyślają nowe sposoby na dotarcie do naszych prywatnych danych

Z jednej strony wiele zależy od nas samych i podejmowanych przez nas kroków mających na celu ochronę naszych danych w sieci, jednak równie istotne są działania podejmowane przez firmy technologiczne, zajmujące się systemami, aplikacjami czy produkcją smartfonów. W przypadku Apple’a jest nieco prościej, bo kupując iPhone’a mamy też system i większość ważniejszych aplikacji z tego samego źródła.

Gigant z Cupertino może więc bardziej kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo swoich użytkowników, o czym zresztą świadczą ogłoszone właśnie nowe funkcje, ukierunkowane głównie na ochronę danych przechowywanych w chmurze. Warto zauważyć, że zmiany, jakie firma chce wprowadzić, mogą służyć nie tylko ochronie przed cyberatakami, ale również przed ludźmi z rządu, którzy chcieliby zmusić Apple’a do przekazania danych swoich klientów.

Nowości w iCloud i iMessage zwiększą prywatność i bezpieczeństwo

Od 2015 roku można już korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego dla Apple ID i jak podaje firma, obecnie przeszło 95% aktywnych kont w iCloud korzysta właśnie z takiej ochrony. Teraz Apple umożliwi również wykorzystanie w celu zabezpieczenia sprzętowych kluczy bezpieczeństwa, czyli zewnętrznych urządzeń, których celem będzie dodatkowe wzmocnienie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Firma doda ponadto zaawansowaną, wykorzystującą kompleksowe szyfrowanie, ochronę danych zgromadzonych w chmurze.

Apple uważa, że te funkcje zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa, umożliwiając użytkownikom ochronę nawet najbardziej wrażliwych danych. Umożliwi to właśnie kompleksowe szyfrowanie. Obecnie iCloud domyślnie chroni 14 kategorii poufnych danych za pomocą kompleksowego szyfrowania, są to m.in. hasła w pęku kluczy iCloud i dane zdrowotne. Bo uruchomieniu opcji zaawansowanej będą to już 23 kategorie, do których dojdą kopie zapasowe iCloud, Notatki czy Zdjęcia. Poczta, Kontakty i Kalendarz w chmurze nadal nie będą ujęte w tych głównych kategoriach ze względu na konieczność współpracy z globalnymi systemami poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy.

Apple uruchomi ponadto nową weryfikację klucza kontaktowego iMessage. Pozwoli ona ludziom, którzy „stykają się z nadzwyczajnymi zagrożeniami cyfrowymi” (np. dziennikarzom, aktywistom czy politykom) upewnić się, że ich rozmowy nie są przechwytywane ani szpiegowane. W przypadku, gdy ktoś pokona zabezpieczenia Apple’a i będzie w stanie podsłuchać rozmowę – użytkownicy zostaną o tym automatycznie powiadomieni. Firma da też możliwość porównania klucza kontaktowego osobiście, na FaceTime lub przy wykorzystaniu innego bezpiecznego połączenia.

Wszystkie funkcje trafią do użytkowników na całym świecie w 2023 roku. Co prawda zabezpieczenie iCloud dostępne będzie jeszcze pod koniec grudnia, ale na razie tylko dla beta testerów ze Stanów Zjednoczonych.