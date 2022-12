Najwyższa jakość, niezależnie od potrzeb. Podpowiadamy, który sprzęt z serii Microsoft Surface wybrać

Microsoft, jako twórca systemu operacyjnego Windows, postawił sobie za cel pokazanie światu, jaki potencjał drzemie w komputerach wyposażonych w ten system. Taki był oryginalny zamysł dla linii Microsoft Surface, która z jednej strony miała zachwycać klientów, a z drugiej inspirować innych producentów; niejako wskazywać im kierunek, w którym mogą rozwijać się maszyny z Windowsem. Tak też się stało i dziś wielu wytwórców nie tylko implementuje rozwiązania rozpowszechnione przez Microsoft (jak np. kamera do logowania biometrycznego Windows Hello), ale ma w swoim portfolio sprzęty inspirowane tymi urządzeniami, zwłaszcza serią tabletów Microsoft Surface Pro.

Jednak mimo tego, że na przestrzeni lat wielu producentów sięgało w kierunku linii Surface po inspirację, tak oryginalne produkty Microsoftu nadal pozostają wyznacznikami tego, jak powinno się robić komputery z Windowsem. Dziś każdy znajdzie Surface’a dla siebie.

Jaki komputer dla ucznia? Odpowiedzią jest Microsoft Surface Go 3

Większość komputerów z niskiej czy średniej półki cenowej cechuje… niska bądź średnia jakość wykonania. Z sprzętami Microsoft Surface Go 3 jest inaczej. Mimo relatywnie niskiej ceny to wciąż znakomicie wykonany produkt, w magnezowo-aluminiowej obudowie, z funkcjami, które czynią serię Surface wyjątkową.

Microsoft Surface Go 3

Surface Go 3 jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz o proporcjach 3:2, znakomitą, odłączaną klawiaturę i wysokiej jakości zestaw audio/wideo, niezbędny do nauki czy pracy zdalnej. Jak łatwo zauważyć, mowa o obszarach, w których inni producenci zwykle idą na kompromis, by obniżyć cenę urządzenia. Ale nie tutaj. Co więcej, podobnie jak w droższych urządzeniach z serii, nawet w najtańszym tablecie znajdziemy magnetyczne złącze ładowania Surface Connect, z którego i tak będziemy korzystać raczej rzadko, bo Microsoft Surface Go 3 oferuje akumulator wystarczający na cały dzień normalnego użytku.

To urządzenie jest też nader kompaktowe, co czyni je idealnym wyborem dla uczniów i studentów. Microsoft Surface Go 3 ma wyświetlacz o przekątnej 10,5” i waży ledwie nieco ponad pół kilograma (sic!). To malutki, poręczny sprzęt, wyposażony w podzespoły w zupełności wystarczające do zastosowań szkolnych czy studenckich oraz oczywiście system Windows 11, czyli najbezpieczniejszą i najpewniejszą opcję do nauki i codziennego użytku.

Niedrogi laptop dla ucznia? Microsoft Surface Laptop Go 2 będzie idealnym wyborem

Microsoft Surface Laptop Go 2 jest produktem w zasadzie bliźniaczym do Microsoft Surface Go 3, tyle że zaklętym w klasyczny format laptopa.

Microsoft Surface Laptop Go 2

Podobnie jak niewielki tablet Microsoftu, również niewielki laptop zachwyca kompaktowymi rozmiarami – Microsoft Surface Laptop Go 2 cechuje ekran o przekątnej 12,4” i masa nieco ponad kilograma. Zmieści się do każdej torby i plecaka. W tej klasie produktów ze świecą też szukać drugiego komputera o tak dopieszczonej klawiaturze, gładziku czy kamerze, o ekranie dotykowym nie wspominając. Microsoft Surface Laptop Go 2 – podobnie jak Microsoft Surface Go 3 – nie idzie na kompromisy tam, gdzie mogłyby mieć one znaczący wpływ na komfort codziennej pracy czy nauki, a to czyni go sprzętem absolutnie wyjątkowym w swoim przedziale cenowym.

Jaki komputer do pracy? Microsoft Surface Laptop to opcja uniwersalna

Dla znakomitej większości pracowników biur i korporacji komputerem idealnym jest… smukły i mobilny laptop. Aby spełnić wymogi codzienności, musi on jednak oferować odpowiednią wydajność, odpowiednio długi czas pracy, a do tego świetnie się prezentować, żeby nie było wstyd wyjąć go z torby w biurze czy na spotkaniu biznesowym. Surface Laptop to wzór.

Microsoft Surface Laptop 4 dostępny jest w dwóch rozmiarach – 13,5” i 15”. W sprzedaży pojawił się również nowy Microsoft Surface Laptop 5, z odświeżonymi podzespołami, w tym procesorami Intel Core 12. Gen.

Microsoft Surface Laptop 4

Zacznijmy może od końca, czyli do stylu. Microsoft Surface Laptop to bodajże najbardziej minimalistyczny i stylowy laptop z Windowsem, jaki można kupić. Magnezowa obudowa dostępna jest w kilku wariantach kolorystycznych, również w wariancie z alcantarą pokrywającą pulpit roboczy, co nie tylko przydaje laptopowi szyku, ale jest też przyjemne w codziennym użytkowaniu. Konstrukcja ta jest niezwykle smukła, a do tego Microsoft zadbał, by pokrywę dało się otworzyć jedną ręką; niby drobiazg, ale znacznie ułatwia życie, zwłaszcza w parze z logowaniem biometrycznym Windows Hello – unosimy klapę jedną ręką i voila, laptop rozpoznaje naszą twarz i loguje do systemu.

Microsoft Surface Laptop 4

Jeśli chodzi o podzespoły, to w Microsoft Surface Laptop 4 możemy wybrać między procesorami Intela 11. Gen. oraz procesorami AMD, podczas gdy w piątej generacji będą to procesory Intel 12. Gen. Każdy laptop może być wyposażony w 8/16/32 GB RAM-u i nawet 1 TB miejsca na dane. Niezależnie od wybranej konfiguracji patrzymy na laptopy wyposażone w znakomite, dotykowe ekrany o proporcjach 3:2, jedną z najlepszych klawiatur na rynku oraz świetne głośniki stereo. Taka kombinacja spisze się doskonale w większości zastosowań zawodowych, jak również w roli przenośnego centrum rozrywki po pracy.

Microsoft Surface Pro to propozycja dla tych, którzy chcą od komputera czegoś więcej

Pierwszy tablet Microsoft Surface był prekursorem linii urządzeń, które dziś znamy jako Microsoft Surface Pro. W sprzedaży jest już ósma generacja tego niezwykłego sprzętu, a na sklepowe półki w ostatnim czasie trafił także Microsoft Surface Pro 9, wyposażony w procesory Intela 12. Gen. Możemy także nabyć biznesową odmianę – Microsoft Surface Pro 7+, wyposażoną w łączność LTE i funkcje dla firm.

Microsoft Surface Pro 8

Wszystkie wymienione wyżej warianty urządzenia łączy jedno – ikoniczna już konstrukcja tabletu z wbudowaną podstawką, do którego możemy podłączyć klawiaturę, wykorzystać rysik Microsoft Surface Pen, a nawet zadokować go na biurku przy użyciu stacji dokującej Microsoft Surface Dock (podobnie jak każdy inny komputer z linii Microsoft Surface ze złączem Surface Connect). To istny kameleon świata komputerów osobistych przeznaczony dla tych, którzy od komputera potrzebują czegoś więcej, niekoniecznie w ujęciu wydajności – bo ta jest zbliżona do serii Microsoft Surface Laptop – ale w ujęciu dostosowania się do stylu życia i pracy.

Microsoft Surface Pro może być wykorzystywany jak konwencjonalny laptop, ale cała jego konstrukcja zachęca do tego, by korzystać z niego dotykiem i piórkiem. Tablet z ekranem o przekątnej 13”, odświeżaniu 120 Hz i rozdzielczości 2880 x 1920 px zaskarbił sobie sympatię zarówno cyfrowych artystów, jak i miłośników sporządzania odręcznych notatek, a że waży mniej niż kilogram, to łatwo jest wrzucić go do torby czy plecaka i mieć zawsze przy sobie.

Microsoft Surface Pro 9

Mimo tego, że na przestrzeni lat powstało wiele „klonów” Surface’a Pro, to produkt Microsoftu nadal jest najbardziej udaną interpretacją tabletu z dołączaną klawiaturą. Zdecydowanie warto dać mu szansę.

Jaki laptop dla artysty? Microsoft Surface Laptop Studio powstał z myślą o twórcach

Nie ma chyba na rynku drugiego tak nieszablonowego urządzenia jak Surface Laptop Studio. Gdyby nie nietypowa konstrukcja podstawy, można by odnieść wrażenie, że to „po prostu laptop”, lecz skrywa on funkcjonalny sekret – ekran na „łamanym” zawiasie, który można albo położyć na klawiaturze, albo podeprzeć tuż przed gładzikiem, by wykorzystać go do obsługi dotykiem lub piórkiem.

Microsoft Surface Laptop Studio

Ekran ma przekątną 14,4”, rozdzielczość 2400 x 1600 px i częstotliwość odświeżania 120 Hz i powstał z myślą o wykorzystaniu go w tandemie z nowym piórkiem Microsoft Surface Pen, które – kiedy nie chcemy go używać – może spoczywać wygodnie… we wnęce pod pulpitem roboczym. Znakomicie przemyślany detal. Równie przemyślany jest pozostały zestaw urządzeń wprowadzających, bo mamy tu do czynienia z prawdopodobnie najlepszą klawiaturą w laptopie i definitywnie najlepszym gładzikiem spośród wszystkich laptopów z Windowsem. Nie jest to bowiem klasyczna, fizyczna płytka dotykowa, lecz panel haptyczny, wyposażony w szereg silniczków wibracyjnych, które zręcznie symulują fizyczne kliknięcia.

Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio jest też sprzętem zaprojektowanym z myślą o bardziej zaawansowanych zastosowaniach, niż tylko przeglądanie internetu i odpisywanie na maile. Jego sercem są procesory Intela serii H, o podwyższonej wydajności, wspierane przez 16 lub 32 GB RAM-u, od 512 GB do 1 lub 2 TB miejsca na dane oraz wydajny układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3050 Ti. To, w połączeniu z nieszablonową konstrukcją i topową jakością wykonania czyni z Microsoft Surface Laptop Studio sprzęt wprost stworzony dla artystów i twórców, którzy od laptopa oczekują nie tylko wydajności, ale także tego czegoś, co będzie ich każdego dnia zachęcało do pracy.

Każdy znajdzie Surface’a dla siebie

Nieważne, czy potrzebujesz sprzętu do nauki, do pracy czy do tworzenia – w portfolio Microsoftu znajdzie się sprzęt do zastosowań wszelakich. I niezależnie od przeznaczenia i półki cenowej zawsze mamy pewność, że kupujemy urządzenie najwyższej klasy w danej kategorii.

Jednak seria Microsoft Surface to nie tylko komputery, ale także dopasowane do nich akcesoria, na czele z klawiaturą Microsoft Surface Type Cover, myszkami Microsoft Surface Mouse czy wspomnianymi już piórkami Microsoft Surface Pen. Możemy zatem skompletować pełny zestaw narzędzi do pracy, dopasowany do siebie funkcjonalnie i stylistycznie, który posłuży nam przez długie lata.

