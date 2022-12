Jaki telewizor najlepiej nadaje się do oglądania sportu, a jednocześnie sprawdzi się w grach?

Sport zazwyczaj oznacza dynamiczny ruch. Transmisje z wydarzeń sportowych najczęściej prezentują szybką, dynamiczną i pełną zwrotów akcję (może za wyjątkiem szachów czy bilarda, aczkolwiek tam też zwrotów akcji nie brak). Ważne, żeby obraz z telewizora oddał odpowiednio wysoką płynność ruchu rejestrowanego przez kamery na wydarzeniu, nadążając za tym, co dzieje się na boisku czy korcie.

Płynnie i wiernie – tak jak w rzeczywistości

Zwróćcie uwagę na tegoroczną ofertę Samsunga obejmującą telewizory Mini LED, takie jak Neo QLED QN91B. Wykorzystują one połączenie technologii QLED i podświetlenia Quantum Mini LED. Matryca tego modelu jest odświeżana z częstotliwością 100 Hz, czyli 100 razy na sekundę (dla wersji o przekątnych 43″ i 50″ nawet 144 Hz). Do tego producent oferuje też funkcję o nazwie Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+. Płynność obrazu jest równie ważna jeśli przejmujemy stery i sami wchodzimy do gry (rzecz jasna tej konsolowej).

Duży potencjał drzemie również w technologii QD OLED, której przedstawicielem jest najnowszy model S95B. W tym telewizorze Samsung zastosował technologię samoemisyjnych pikseli, a jego matryca jest odświeżana z częstotliwością 120 Hz. Podobnie jak w modelu Neo QLED QN91B, użytkownik ma do dyspozycji funkcję Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+

Płynność ruchu to nie wszystko – liczy się też wierne odwzorowanie kolorów, zarówno w trakcie transmisji, jak i podczas rozgrywki w grze wideo. Wspomniany model S95B ma certyfikat “Zweryfikowane przez PANTONE1”. Oznacza on, że ekran telewizora prawdziwie prezentuje 2030 barw PANTONE i 110 nowo dodanych odcieni tonu skóry. Uzyskujemy głęboką czerń, czystą biel i szeroką żywą paletę kolorów.

Inna dobra wiadomość dla graczy, którzy wybiorą telewizor z oferty Samsunga jest taka, że to właśnie tam zadebiutowała niedawno aplikacja Xbox, dzięki której w ramach subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate można grać w ponad 100 wysokiej jakości tytułów i to bez konieczności posiadania samej konsoli Microsoftu. Usługa Xbox Cloud Gaming działa na telewizorach Samsunga znakomicie. Wystarczy podłączyć bezprzewodowo pada i gramy.

Kibicowanie na tapczanie, wokół niego i zdalnie

Zdarzyło wam się kiedyś siadać przed telewizorem w większej grupie? Doświadczenia są różne. A to coś odbija, a to pod pewnym kątem już tak dobrze nie widać. Jeśli już inwestować w dobry telewizor, jakość obrazu musi być tak samo dobra z każdego miejsca. Samsung w swoich nowych telewizorach stosuje powłokę antyrefleksyjną, która eliminuje refleksy i odbicia światła. Stosowane matryce zapewniają ultra szeroki kąt widzenia. Dodatkowym plusem jest obecność trybu Komfort dla Oczu.

Dopasuje on jasność ekranu do pory dnia. Ma szczególne znaczenie, gdy turniej dopiero startuje, a do obejrzenia jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt spotkań (każde o innej porze dnia). Czy ekipa kibicująca przed ekranem może się połączyć w trakcie transmisji z innymi, którzy siedzą przed swoimi telewizorami? Żaden problem. Za sprawą funkcji MultiView ekran dużego telewizora dzieli się na dwie części. Podczas oglądania meczu można jednocześnie korzystać ze smartfona, dzieląc się wrażeniami z przyjaciółmi lub innymi kibicami.

Sport na wiele różnych sposobów

W tym roku w Polsce zmienił się standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2. Dla widzów zmiana ta przyniosła przede wszystkim poprawę jakości – programy można oglądać w wyższej rozdzielczości HD, a docelowo nawet 4K. Ze zmiany standardu korzystają także fani sportu, którego w ofercie kanałów dostępnych w ramach cyfrowej telewizji naziemnej nie brakuje.

Aby śledzić te wydarzenia na żywo wystarczy telewizor z wbudowanym tunerem DVB-T2/HEVC. Mają go wszystkie modele Samsunga z lat 2018-2022, a także wybrane serie z lat wcześniejszych. Niezależność od ramówki telewizyjnej takie modele jak QN91B czy S95B, zawdzięczają między innymi wygodnemu dostępowi do internetu.

W ramach ekosystemu Smart TV mamy do wyboru kilkadziesiąt aplikacji sportowych, a wśród najpopularniejszych TVP Sport i ELEVEN SPORTS. Ulubione dyscypliny można śledzić na żywo lub w dogodnym momencie, korzystając z powtórek. Śledząc zmagania sportowe na nowoczesnym ekranie, z pewnością doświadczymy emocji w zupełnie nowym wymiarze. Podobnie sytuacja wygląda z cyfrową rozrywką. Oczy same otwierają się ze zdumienia.