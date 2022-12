Lightroom za darmo? RawTherapee w nowej wersji

Wbrew temu co sugerowałby numer wersji, mamy do czynienia z dużą aktualizacją w stosunku do wydanej dwa lata temu wersji 5.8 – lista nowości jest zaś naprawdę długa.

Do czego właściwie jest RawTherapee

Zanim jednak przejdę do omówienia zmian, krótkie przypomnienie do czego w ogóle służy RawTherapee. Zacznę od tego, że aparaty cyfrowe, niezależnie czy mówimy o tych montowanych w smartfonach, czy też o samodzielnych urządzeniach, potrafią robić zdjęcia w kilku formatach. Najpopularniejszymi są JPG i HEIC – oba zawierają gotowe do użycia obrazy, którymi możemy się posłużyć natychmiast po zrobieniu – prezentując je w sieciach społecznościowych, przesyłając rodzinie, czy drukując do albumu. Jeśliby je porównać do fotografii analogowej – JPG i HEIC to właśnie gotowa odbitka na papierze.

Ale aparaty i coraz częściej smartfony potrafią też robić zdjęcia w formacie RAW. Jest to nieprzetworzony lub mało przetworzony zrzut danych z matrycy, który – jak negatyw w fotografii analogowej – wymaga dalszego przetwarzania, „wywoływania”, by uzyskać kolory i ostateczny kształt. Do tego właśnie służą programy takie jak Lightroom i RawTherapee.

RawTherapee 5.9 to przede wszystkim dodane lub poprawione wsparcie dla aparatów fotograficznych i obiektywów (niestety brak najnowszych, niedawno zaprezentowanych modeli). Dodany został nowy algorytm podwójnego demozaikowania danych z matrycy, narzędzie do usuwania zanieczyszczeń z obrazu (Spot Removal Tool), narzędzie do wprowadzania zmian lokalnych. Program obsługuje format DNG z HDR oraz zdjęcia wykonane z użyciem wielokrotnej ekspozycji z użyciem techniki Pixel Shift – te ostatnie otrzymały nowy algorytm uśredniania poszczególnych klatek w przypadku wykrycia ruchu.

Automatyczny balans bieli otrzymał nowocześniejszy algorytm, w którym brane są pod uwagę także poszczególne składowe i ich korelacja, narzędzie do usuwania zamglenia doczekało się możliwości zmiany nasycenia barw, trzy nowe tryby pracy otrzymał histogram. RawTherapee 5.9 wzbogacił się też w końcu o nowe narzędzie korekcji perspektywy, które potrafi teraz także działać automatycznie.

Poprawek doczekał się też interfejs programu, który powinien teraz być wygodniejszy i bardziej przejrzysty.





Darmowa alternatywa dla Lightrooma

Oprogramowanie od Adobe stało się standardem, ale nie każdy ma chęć i potrzebę, by uiszczać miesięczną opłatę za korzystanie z programu. RawTherapee 5.9 jest programem o dużych możliwościach – sądzę, że niekiedy większych od komercyjnej alternatywy. Warto mu dać szansę.