Ale STOS! Politechnika Gdańska będzie miała najszybszy superkomputer w Polsce

Góra Szubieniczna w Gdańsku Wrzeszczu – miejsce o dość ponurym rodowodzie, za to świetlanej przyszłości. Na jej zboczu dobiega właśnie końca budowa budynków Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) należącego do Politechniki Gdańskiej. To właśnie tam, w tzw. “bunkrze” w I kw. przyszłego roku rozpocznie pracę najszybszy superkomputer w Polsce.