Ta funkcja powinna trafić do Map Google’a. Nawigacja da ci znać, kiedy wjedziesz na niebezpieczną drogę

Zgodnie z raportem Naczelnej Izby Kontroli z lipca ubiegłego roku, Polska nadal znajduje się w czołówce Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach komunikacyjnych. Tylko w pierwszym kwartale tego roku doszło do 4 136 wypadków drogowych. Choć do wypadków drogowych może dojść praktycznie wszędzie, to są na mapach pewne drogi, na których jest ich statystycznie więcej. Tutaj wyróżnić można autostrady A4 i A1, na których w 2021 roku doszło do odpowiednio 144 i 101 wypadków. W przypadku dróg krajowych na niechlubnym podium znalazły się drogi krajowe numer 7. (282 wypadki) i 91. (277 wypadki).

Waze będzie ostrzegać przed niebezpiecznymi drogami

Na tego typu drogach należy więc zachować szczególną ostrożność, ale najpierw – trzeba wiedzieć, że trasa, którą pokonujemy zalicza się właśnie do tych niebezpiecznych. Nie zawsze bowiem jeździmy znanymi nam drogami, dlatego Google postanowił dodać do swojej nawigacji Waze stosowne powiadomienia na ten temat.

Jak donosi Geektime, trwają prace nad funkcją, która będzie ostrzegała kierowców przed wjazdem na drogę, na której doszło w przeszłości do wielu wypadków.

Tuż przed dotarciem do „czerwonych” obszarów Waze wyświetli ostrzeżenie, że wkrótce kierowca wjedzie na taki odcinek i wskaże jego długość. Oczekuje się, że kierowcy będą jeszcze lepiej przygotowani i czujni na odcinkach, na których, przynajmniej biorąc pod uwagę liczbę wypadków, warunki drogowe są trudniejsze.

Co ciekawe, ostrzeżenie nie będzie pojawiać się w przypadku dróg, którymi regularnie jeździmy. Prawdopodobnie twórcy wychodzą z założenia, że kierowca doskonale zdaje sobie już z tego sprawę, skoro często pokonuje daną trasę. Ostrzeżenia przy innych drogach będą pojawiać się raz, nawet jeśli w pobliży jest kilka niebezpiecznych dróg. Dzięki temu użytkownik nie będzie przytłoczony ciągłymi powiadomieniami, które mogą przytłoczyć go podczas kierowania pojazdem. Dla tych, którym i tak takie alerty będą przeszkadzać Waze da możliwość całkowitego ich wyłączenia.

Funkcja jest obecnie w fazie testów i nie wiadomo, kiedy będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Istnieje również opcja, że nigdy nie zostanie udostępniona, choć to akurat byłaby wielka szkoda. Informacje o niebezpiecznych drogach mogą pomóc kierowcom zachować szczególną ostrożność i dzięki temu uniknąć wielu wypadków drogowych.