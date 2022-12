Po co nam wideorejestrator? Sprawdzamy Nextbase 522GW

Wideorejestrator – jedno urządzenie, a tyle spokoju

Ciężko jest jednoznacznie zdefiniować, do czego potrzebujemy wideorejestratora. Przede wszystkim to zabezpieczenie. W razie nieprzewidzianej sytuacji na drodze zawsze dysponujemy dowodem naszej niewinności lub cudzej winy. Czasem jest to również ważny dowód w przypadku kontroli Policji.

Wideorejestrator to też zapewnienie sobie spokoju. W końcu samochód to nierzadko jedna z najcenniejszych rzeczy, jakie posiadamy i świadomość tego, że jest urządzenie, które ma na niego oko to spora ulga.

Nextbase 522GW to trochę więcej niż wieorejestrator

Nextbase 522GW to trochę tak, jakbyśmy wzięli wszystko to, co napisałem wyżej, tylko lepiej. Filmy w wysokiej jakości dzięki rozdzielczości 2K, jasnemu obiektywowi i dodatkowym filtrom niwelującym odblaski na szybie. Co dodatkowo poprawia widoczność.

Urządzenie pilnuje nas nie tylko w trakcie jazdy, ale też podczas postoju. Jeśli wykryje nieprzewidziane uderzenie lub wstrząs, automatycznie rozpocznie rejestrowanie materiału i zapisze go w osobnym folderze. Nextbase 522GW obsługuje też dodatkowe modułu, dzięki którym możliwe jest rejestrowanie obrazu z przodu pojazdu, ale też w jego wnętrzu i tylnej szybie.

A to wszystko… tylko początek. Jak Nextbase 522GW działa w praktyce? To opowie Wam Konrad w naszym najnowszym materiale wideo.