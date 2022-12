Oppo faktycznie szykuje smartfon z klapką. Czym Find N2 Flip będzie odróżniał się od konkurencji?

Grudzień szykuje się naprawdę interesująco pod względem premier składanych smartfonów, a przynajmniej na to wskazują przecieki, ponieważ oficjalnie producenci jeszcze niczego nie ogłosili. Wspomina się o nadchodzącym debiucie Xiaomi Mate X3, a także o dwóch modelach od Oppo. Pierwszym ma być spodziewany Find N2, następca zeszłorocznego Find N, natomiast drugim – Find N2 Flip, czyli model o konstrukcji typu clamshell. Tutaj warto nadmienić, że najwyraźniej producent zdecyduje się iść śladem Samsunga i ujednolicić nazwy swoich smartfonów, by uniknąć zamieszania. Premiery obu spodziewamy się podczas corocznego wydarzenia Oppo Inno Day, które ma odbyć się w połowie grudnia.

Tymczasem do sieci wyciekły zdjęcia i materiał wideo rzekomo przedstawiające właśnie Oppo Find N2 Flip

Pierwszym, co od razu rzuca się w oczy, jest nietypowy kształt, to jednak zasługa etui maskującego, które wykorzystuje się podczas testów, by ukryć przed ciekawskimi spojrzeniami szczegóły konstrukcji. Mimo takiego zabezpieczenia widzimy całkiem sporo szczegółów. Przede wszystkim zewnętrzny ekran, który przyjął inny kształt niż w konkurencyjnych modelach. Oppo postawiło na spory, prostokątny panel, dużo bardziej funkcjonalny niż chociażby okrągły wyświetlacz w Huawei mate P50 Pocket. Przecieki sugerują, że ma on mieć przekątną 3,26 cala, a jeśli to prawda, to pod tym względem będzie przewyższał konkurencję. Spodziewamy się, że producent odpowiednio go dostosuje, by maksymalnie wykorzystać oferowany rozmiar.

Obok zewnętrznego wyświetlacza widzimy podwójny aparat z głównym sensorem Sony IMX766 z matrycą 50 Mpix i 8-megapikselowy aparat z ultraszerokokątnym sensorem Sony IMX355. Obu można oczywiście używać do robienia selfie, wykorzystując do tego dodatkowy ekran. Oppo nie zapomniało jednak o aparacie umieszczonym w składanym 6,8-calowym wyświetlaczu. Wedle doniesień, ma on oferować 32 Mpix.

Z wcześniejszych przecieków wiemy ponadto, że Oppo Find N2 Flip będzie zasilany akumulatorem o pojemności 4300 mAh obsługującym szybkie ładowanie z mocą 44W, natomiast sercem urządzenie będzie Dimensity 9000+.

Na koniec warto również wspomnieć, że nowe składane smartfony Oppo nie podzielą losu zeszłorocznego Find N i ich dostępność nie zostanie ograniczona tylko do Chin. Potwierdził to też Ice Universe, znany leaker i mamy nadzieję, że te doniesienia okażą się prawdziwe.