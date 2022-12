Home Tech Oppo Find N2 – pierwsze wrażenia. W końcu składany smartfon, który chciałbym kupić

Składane smartfony omijałem do tej pory szerokim łukiem. Wydawały mi się przerostem formy nad treścią (albo jeszcze do nich nie dojrzałem). Z tym większą ciekawością wybrałem się na bliskie spotkanie z drugim wcieleniem składanego smartfonu Oppo. Jak pisze odważnie o nim sam producent, Find N2 względem poprzednika ma być “cieńszy, lżejszy i mądrzejszy”. Przekonajmy się czy to nie są tylko słowa rzucone na wiatr.