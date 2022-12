OPPO INNO DAY – dlaczego to jedna z ważniejszych imprez w technologicznym kalendarzu?

Czym jest OPPO INNO DAY?

OPPO INNO DAY to coroczne wydarzenie organizowane przez OPPO od 2019 roku. Firma prezentuje na nim swoje najnowsze rozwiązania, prototypy, plany na przyszłość i dzieli się ze światem wnioskami, na temat szeroko pojętego rozwoju technologii.

Tworzenie własnych, cyklicznych wydarzeń to obecnie standard w branży technologicznej. Czasy dużych targów elektroniki powoli odchodzą w zapomnienie, a producenci starają się przyciągnąć uwagę świata tylko tym jedynym, swoim wydarzeniem. Oczywiście ma to sens, bo faktycznie oczy wszystkich są zwrócone tylko w ich kierunku, a jeśli zaprezentowane rozwiązania będą rzeczywiście przełomowe, będzie się o nich dyskutowało przez najbliższe dni.

Z drugiej strony taka forma prezentowania swoich rozwiązań daje firmie większe możliwości. Podczas targów trzeba to zrobić w ciągu maksymalnie 2-godzinnej prezentacji, a następnie przyciągnąć odwiedzających do swoich stoisk. Osobne wydarzenie, takie jak OPPO INNO DAY, pozwala rozłożyć prezentacje w czasie. Dzięki temu można przekazać więcej informacji, ale też stopniować napięcie przed tymi największymi premierami. Choć sam jestem zwolennikiem targów, z czasem, głównie z powyższych powodów coraz mocniej doceniam duże wydarzenia organizowane wyłącznie przez jedną firmę.

Wróćmy do OPPO. Nie rozmawialibyśmy o INNO DAY, gdyby podczas tych wydarzeń firma nie pokazywała nic ciekawego. Zobaczmy, co mogliśmy zobaczyć w ostatnich latach.

Historia OPPO INNO DAY

Rok 2019 – Create Beyond Boundaries

Powiedzmy szczerze, pierwsza edycja OPPO INNO DAY nie obfitowała w wielkie nowości sprzętowe, ale podczas wydarzenia firma poinformowała o dużych inwestycjach w badania i rozwój. Wkład zapowiadanych 7 mld dolarów mogliśmy zobaczyć już podczas kolejnych edycji INNO DAY. Firma zadeklarowała też stworzenie własnego ekosystemu, którego sercem mają być smartfony. Co ciekawe, to kierunek, w którym w kolejnych latach zaczęli też podążać pozostali producenci.

Podczas pierwszej edycji INNO DAY było też prowadzonych wiele dyskusji o tym, jak będzie można wykorzystać potencjał sieci 5G. Wówczas mało kto mógł zdawać sobie sprawę z tego, że firma trafnie przewidziała nadchodzące wydarzenia na rynku. Ważnym elementem wydarzenia było też zaprezentowanie

Rok 2020 – Leap in the future

Rok 2020 przyniósł kolejne elementy w rozwoju ekosystemu OPPO, pod hasłem 3+ N + X. Gdzie 3 to trzy podstawowe technologie – sprzęt, oprogramowanie i usługi, N to szereg kluczowych kompetencji OPPO, w tym bezpieczeństwo i prywatność, multimedia i łączność oraz sztuczna inteligencja, a X to nowoczesnej technologie i zasoby strategiczne. W tym m.in. technologia szybkiego ładowania, która w przypadku OPPO jest jedną z najlepszych na rynku.

Wydarzenie przyniosło też dwa przełomowe urządzenia. Pierwsze to smartfon ze zwijanym ekranem OPPO X 2021. Za pomocą przycisku na obudowie możemy powiększyć ekran z 6,7 do 7,4 cala. Działa to bardzo płynnie, co miałem okazję zobaczyć i jest to ciekawa alternatywa dla składanych smartfonów.

Druga nowość to okulary OPPO AR Glass 2021. Jak nazwa wskazuje, są to okulary rozszerzonej rzeczywistości wyposażone m.in. w szerokokątny aparat, kamerę RGB i czujnik ToF. W tak małym urządzeniu umieszczone zostały podzespoły potrafiące w zasadzie w czasie rzeczywistym wykonywać skomplikowane obliczenia trójwymiarowe lokalizacji.

Rok 2021 – Remaining the future

OPPO INNO DAY 2021 to wydarzenie, które obfitowało w masę ciekawych premier, które po raz pierwszy mogłem zobaczyć z bliska przed ich… premierą. A naprawdę było co oglądać. Tego roku producent zapowiedział też nową wizję marki „Inspiration Ahead”, która ma stawić czoła codziennym wyzwaniom.

Oppo Find N

Najgłośniejszą nowością był smartfon OPPO Find N. Kiedy wszyscy myśleli, że składane smartfony chwilowo nie zaskoczą nas niczym nowym, OPPO mówi – to patrzcie teraz. Dostaliśmy zaskakująco kompaktową obudowę, składany ekran bez widocznego miejsca zgięcia, nowe i bardzo wygodne proporcje wyświetlacza głównego oraz ciekawe funkcje dostępne w oprogramowaniu. Mam nadzieję, że druga generacja smartfonu zostanie pokazana podczas tegorocznej edycji INNO DAY.

Czytaj też: Test Oppo Find N – Samsung ma kogo naśladować czy Galaxy Z Fold3 może spać spokojnie?

Oppo Find X5 Pro

Mam wrażenie, że trochę za mało doceniana nowość pokazana przed rokiem to MariSilicon X. NPU, czyli układ przetwarzania obrazu, który w czasie rzeczywistym dostarcza nam 20-bitowy obraz ultra HDR z ulepszonym trybem RGBW Pro. Obrazując to, w trakcie wykonywania zdjęcia smartfon retuszuje je w czasie rzeczywistym. Coś, co w przypadku klasycznego aparatu fotograficznego zajmuje fotografowi zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut w programie graficznym, smartfon wykonuje już w momencie wciśnięcia przycisku migawki. Efektem tego są zdjęcia ze smartfonu OPPO Find X5 Pro, który jako pierwszy został wyposażony w układ MariSilicon X.

Bardzo ciekawym gadżetem były okulary Air Glass. Może to być nakładka na okulary lub gotowe okulary, które na szkle wyświetlają nam coś w rodzaju małego ekranu. To rozwiązanie ma przed sobą ciekawą przyszłość, bo może być wykorzystywane np. jako tłumacz w czasie rzeczywistym. Na ekranie można też wyświetlać wiadomości, powiadomienia, ale też może być wykorzystywany jako prompter.

OPPO Retractable Camera to rzecz, na którą czekam w komercyjnych urządzeniach. Aparaty w smartfonach rosną, ale gdzieś są granice ich kompaktowych wymiarów. Rozwiązanie OPPO pozwala na błyskawiczne wysuwanie i chowanie aparatu, co pozwala powiększyć zastosowane w nim elementy optyczne. To jedno z tych prototypowych rozwiązań, które wręcz muszą trafić do masowej produkcji.

Ostatnią nowością z OPPO INNO DAY 2021, o której chciałbym wspomnieć, jest rozwinięcie Aparatu pod ekranem. OPPO pracuje nad jego kolejnymi generacjami od 2018 roku. Można powiedzieć, że przecież coś takiego już jest na rynku. Jest, ale nadal daleko takim aparatom do ideału. Przez przykrycie takiego aparatu warstwą pikseli ekranu, jakość zdjęć pozostawia wiele do życzenia. Tych pikseli jest mniej niż w aparacie, więc aparat zwyczajnie widać. Nie możemy mówić o jego ukryciu, a raczej zmniejszeniu widoczności. Nowa generacja aparatu OPPO zrównuje liczbę pikseli aparatu i ekranu, dzięki czemu zdjęcia są lepszej jakości, a sam aparat jest coraz mniej widoczny gołym okiem.

Oprócz tego podczas OPPO INNO DAY 2021 zobaczyliśmy:

OPPO Digital Human – modele hiperrealistycznych wirtualnych postaci,

OPPO CyberReal 2.0 – aplikacja zapewniająca dokładne pozycjonowanie i orientację wirtualnych obiektów w realnym świecie,

5G Remote Racing – zdalne sterowanie pojazdami w samodzielnej sieci 5G przy prędkości nawet 70 km/h.

Co ciekawe, całe wydarzenie można było śledzić w wirtualnym świecie OPPO INNO WORLD, gdzie użytkownicy mogli tworzyć własne awatary i za pomocą nich doświadczać najnowszych rozwiązań od OPPO.

Co przyniesie OPPO INNO DAY 2022?

zaprezentuje, musi pamiętać o tym, że po ubiegłorocznej edycji INNO DAY poprzeczka wisi bardzo wysoko. Mam wrażenie, że to właśnie przed rokiem firma bardzo solidnie zaznaczyła swoją pozycję na corocznej edycji imprez technologicznych. Jeśli w tym roku uda się utrzymać równie wysoki poziom, to już nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego, że co roku w grudniu cały świat powinien czekać na to, co pokaże OPPO.

Materiał powstał we współpracy z firmą OPPO.