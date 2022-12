Pięć sposobów na oszczędzenie z Plusem

Świąteczne oszczedzanie

Porad na oszczędzanie nigdy dość, więc nasz materiał podzielimy na dwie części. W formie wideo o oszczędzaniu w świątecznej atmosferze Wam Konrad w poniższym materiale, a moje pomysły na oszczędzanie z Plusem znajdziecie w dalszej części artykułu.

Tańsze usługi w smartDOM

Program smartDOM w sieci Plus pozwala połączyć w ten sposób abonament telefoniczny, telewizyjny i internetowy. Wystarczy posiadać jedną z nich, by następną można było dokupić z rabatem nawet 25 zł miesięcznie w ciągu całego czasu trwania umowy. Możliwych wariantów jest sporo, więc posłużę się przykładami:

jeśli posiadam abonament telefoniczny w sieci Plus za minimum 44,90 zł/mies., to następny mogę dokupić z rabatem 25 zł miesięcznie, pod warunkiem, że jego nominalny koszt to 55 zł/mies. W rzeczywistości po odliczeniu rabatu będzie to 30 zł miesięcznie,

jeśli posiadam już usługę w Plus, to zawierając nową umowę na internet mobilny także mogę uzyskać 25 zł rabatu miesięcznie – w efekcie przykładowy Internet z pakietem 120 GB i dostępem do sieci 5G kosztować będzie nie 50 zł/mies. lecz tylko 25 zł miesięcznie.

Możliwych kombinacji jest znacznie więcej, szczegółową kalkulację dla jednej lub wielu dodatkowych można przeprowadzić w kalkulatorze smartDOM.

Plus + Disney+ to oszczędność dla filmożerców

Serwis filmowy Disney+ szturmem wdarł się na polski rynek streamingowy i nic dziwnego, gdyż to jedyne miejsce, gdzie można bez problemów zapoznać się zarówno z nowościami Marvela i Star Wars, jak i przypomnieć sobie klasykę kina.

Plus ma tu wiele do zaoferowania. Wybierając nowy abonament z umową na 24 miesiące – może to być Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód – zyskujemy dostęp do Disney+ w ramach abonamentu nawet na dwa lata w prezencie. Po okresie promocyjnym cena wyniesie natomiast 28,99 zł/mies. Jak nietrudno policzyć, zaoszczędzić można dokładnie 24 x 28,99 zł, czyli 695,76 złotych. A co ważniejsze, promocja na Disney+ łączy się z innymi dostępnymi promocjami.

Podwojone pakiety gigabajtów dla abonentów Plusa

W okresie przedświątecznym wszystkie abonamenty głosowe od 55 zł miesięcznie w górę otrzymują podwojone pakiety danych przez dwa lata. Wygląda to następująco:

Abonament 55 zł miesięcznie – zamiast 30 GB otrzymujemy aż 60 GB,

Abonament 65 zł miesięcznie – zamiast 60 GB otrzymujemy aż 120GB,

Abonament 85 zł miesięcznie – zamiast 120 GB otrzymujemy aż 240 GB.

Promocja 2 razy więcej GB w abonamencie łączy się z promocją na Disney+, skorzystają z niej także klienci, którzy nowy abonament chcieliby nabyć w ramach smartDOM.

Plus Wymiana dla oszczędnych miłośników iPhone

(fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Inflacja i niepewna sytuacja spowodowały, że ceny iPhone w tym roku poszybowały w górę. Tymczasem w Plus można skorzystać z programu Plus WYMIANA, dzięki któremu w Plusie można nabyć smartfon w 36 nieoprocentowanych (czysta oszczędność w czasach inflacji) ratach, lub po spłaceniu 24 rat wymienić go na nowszy model – w tym przypadku ostatnie 12 rat zostanie anulowanych.

Jak to wygląda w praktyce? Wybierając najnowszego iPhone 14 128 GB trzeba zapłacić 499 zł na start oraz 24 obligatoryjne raty po 149,99 zł – łącznie wynosi to 4098,76 zł za urządzenie. Jest to około 1100 zł mniej niż wynosi oficjalna cena iPhone 14 128 GB. Można rzecz jasna także zdecydować się spłacić telefon do końca i zachować go.

Decydując się na wymianę po dwóch latach należy zwrócić stary telefon do operatora – i warto tu rozważyć opcjonalne dokupienie za 20 zł miesięcznie pakietu All In z Serwisem Urządzenia Premium. Dzięki temu w razie uszkodzenia sprzętu Plus naprawi go dla Ciebie, abyś mógł skorzystać z WYMIANY.

Internet na wypasie

Najszybsze łącza internetowe dostępne dla klientów indywidualnych pracują dziś w oparciu o światłowód. Znajduje się on także w ofercie Plusa – i jest to kolejna okazja do zaoszczędzenia pieniędzy. Przy zawarciu pierwszej umowy z operatorem łącze 1 Gb/s możesz mieć bowiem za symboliczną złotówkę przez okres 6 miesięcy.

Tak czy inaczej: oszczędności!

Starannie dobierając usługi i łącząc je ze sobą można rocznie oszczędzić kilkaset złotych, a czasem nawet ponad tysiąc. Za każdym razem warto sprawdzić kalkulator usług, by sprawdzić który wariant jest najkorzystniejszy – a jeśli pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z opcji kontaktu z Plusem i pomocy konsultanta.