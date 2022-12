Planetoida zaatakowana falami radiowymi. Program HAARP w akcji

W tym celu zamierzają skorzystać z technologii dostępnej w ramach programu HAARP. Fale radiowe o niskiej częstotliwości skierowane w stroną naszego kosmicznego gościa powinny dostarczyć informacji na temat jego składu czy historii.

Planetoida, o której mowa, została zidentyfikowana w 2010 roku, a do pokonania orbity wokół Słońca potrzebuje 260 dni. Przy średnicy wynoszącej około 200 metrów jej ewentualne uderzenie w Ziemię miałoby szereg nieprzyjemnych konsekwencji, choć nie mówimy raczej o zagrożeniu na poziomie gatunkowym.

Chcąc lepiej poznać 2010 XC15, naukowcy z University of Alaska Fairbanks oraz NASA mają przy okazji nadzieję na przygotowanie się na potencjalne uderzenie planetoidy Apophis, która 13 kwietnia 2029 roku znajdzie się 10-krotnie bliżej Ziemi niż Księżyc. W tym przypadku mówimy już o bardzo realnym niebezpieczeństwie. Wystarczy wspomnieć, iż detonacja największej bomby termojądrowej w historii ludzkości, Car-bomby, wyzwoliła energię około 57 megaton trotylu. Dla porównania, hipotetyczne uderzenie wspomnianej planetoidy wygenerowałoby energię odpowiadającą detonacji około 1200 megaton trotylu.

Wykorzystując HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program), naukowcy zamierzają skierować fale radiowe o częstotliwości 9,6 megaherców w kierunku 2010 XC15. Użyte fale będą miały znacznie niższą częstotliwość i większą długość fali niż zazwyczaj. Dlaczego? Bo zwykle astronomowie skupiają się na powierzchni planetoid, a tym razem obiektem ich zainteresowania jest wnętrze.

To, co jest nowe i co próbujemy zrobić, to sondowanie wnętrz planetoid za pomocą radarów o długiej fali i teleskopów radiowych z ziemi. Dłuższe fale mogą przeniknąć do wnętrza obiektu. Jeśli znasz rozkład masy, możesz sprawić, że uderzający obiekt będzie bardziej skuteczny, ponieważ będzie lepiej wiadomo, gdzie uderzyć w asteroidę.

wyjaśnia Mark Haynes z NASA