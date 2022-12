Słyszycie? To westchnienie ulgi milionów nastolatków. Polska nie planuje blokować TikToka

Nowa polityka prywatności, którą TikTok wdrożył 2 grudnia sprawiła, że Stany Zjednoczone na poważnie rozważają zakazanie aplikacji w swoim kraju. W ubiegłym tygodniu Izba Reprezentantów USA zatwierdziła już przepisy, na mocy których aplikacja zostanie zablokowana na urządzeniach należących do rządu, a to może być pierwszym krokiem do całkowitej blokady.

Jeśli do tego dojdzie, Stany Zjednoczone nie będą jedynym państwem, którego obywatele nie mają dostępu do TikToka. Aplikacja została zbanowana już w Indiach i na Tajwanie, a w niektórych krajach pewne treści są cenzurowane. Rosyjscy użytkownicy mają dostęp tylko rosyjskich treści, podczas gdy te nowe, jak i pochodzące z innych krajów, są tam zablokowane. Jest to jednak wynik inwazji Rosji na Ukrainę. Inaczej sprawa wygląda w Indonezji, gdzie po tygodniowej blokadzie, do której doszło w 2018 roku, TikTok powrócił z cenzurą nałożoną na niektóre treści. Podobna cenzura obowiązuje też m.in. w Bangladeszu.

Czy w kontekście obecnego zmieszania narastającego wokół TikToka i widma blokady nałożonej przez USA, także polscy użytkownicy powinni zacząć się obawiać?

Dziennik Gazeta Prawna postanowił zapytać o to sekretarza stanu w KPRM, pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusza Cieszyńskiego. Wydawać by się mogło, że TikTok to tylko aplikacja społecznościowa i bez niej użytkownicy co najwyżej stracą dostęp do źródła rozrywki. Sytuacja wygląda jednak inaczej, bo TikTok, podobnie jak chociażby YouTube, stanowi źródło dochodu wielu internetowych twórców. Nic więc dziwnego, że mogą oni czuć niepokój.

Wygląda na to, że obecnie nie ma się czego obawiać.

Ta decyzja nie ma wymiaru technologicznego, tylko stricte polityczny. Ośrodkiem decyzyjnym nie jest więc resort cyfryzacji. Ale nie sądzę, żeby komuś chodziło po głowie blokowanie w Polsce TikToka – powiedział pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Warto jednak wspomnieć, że na pytanie, czy TikTok jest aplikacją bezpieczną, polityk stwierdził, że podobnie jak na całym świecie, również w Polsce trwają analizy serwisu.

Moim zdaniem należy to rozpatrywać przez pryzmat tego, jak rozwiązania wykorzystane w TikToku – czy innej badanej platformy – mają się do rozwiązań wykorzystywanych przez pozostałe podmioty na rynku. Oprócz wiarygodności podstawą w tej dziedzinie powinno być także równe traktowanie wszystkich podmiotów – wskazał.

Jeśli więc nie wyobrażacie sobie życia bez TikToka – możecie spać spokojnie. Przynajmniej na razie Polska nie ma zamiaru banować aplikacji. Oczywiście sytuacja może ulec zmianie w chwili, w której pojawią się jakieś poważne uchybienia, mające zagrozić interesom i bezpieczeństwu polskich użytkowników.