Dla każdego coś miłego. ASUS ma prezent pod choinkę na każdą okazję

ASUS ZenBook UX325 to laptop o przeznaczeniu domowo-biznesowym, o przekątnej 13″, stworzony dla użytkowników poszukujących połączenia dobrej wydajności ze stylową, lecz wytrzymałą obudową. Jego sercem są procesory Intela 11. generacji z grafiką Intel Iris Xe, w zależności od modelu połączone z pamięcią od 8 do 32 GB LPDDR4X.

Jeśli chodzi o wyświetlanie obrazu, to w ramach rodziny ASUS ZenBook UX325 dostępny jest podstawowy model z matrycą IPS FHD 1920 x 1080, 60 Hz, o jasności 300 nit oraz wersje z ekranami OLED, o takiej samej rozdzielczości, lecz jasnością 550 nit, 10-bitowym odwzorowaniu kolorów i zdolnych do pracy z przestrzenią barwną DCI-P3. Ekrany OLED posiadają także certyfikację HDR True Black 500 i walidację Pantone, gwarantującą wierne odwzorowanie barw.

Zenbooki UX325 wyposażone są w kamery HD z sensorami podczerwieni, które umożliwiają biometryczne logowanie skanem twarzy Windows Hello. Maszyny nie przekraczają 1,15 kg wagi, oferują długi czass pracy i szybkie ładowanie za pomocą zasilacza USB-C Power Delivery 65 W.

O ile w ZenBooku UX325 istotnie było połączenie mocy z mobilnością, to maszyny z rodziny Vivobook K513 są pomyślane dla użytkowników kładących większy nacisk na rozmiar ekranu. Zastosowano w nich procesory Intel 11. generacji, 8-16 GB pamięci DDR4, oraz wydajne dyski SSD.

Za wyświetlanie obrazu w zależności od modelu odpowiada ekran 1920 x 1080 IPS (w podstawowym modelu) lub panel OLED o takiej samej rozdzielczości, dzięki jasności 600 nit zgodny z certyfikatem HDR True Black 600. Oferuje on również walidację Pantone i pełne pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3. Jeśli chodzi o karty graficzne, to zależnie od modelu może to być zintegrowany układ Intel Iris Xe bądź dedykowana karta NVIDIA GeForce.

ASUS Vivobook K513 waży 1,8 kg i bez problemu można go używać w terenie, lecz ze względu na swoje gabaryty należy go traktować raczej jak maszynę domową, do nauki, lub do pracy biurowej.

Był maszyna domowa, była mobilna, będzie połączenie najlepszych cech obu światów oraz dużo więcej. ASUS VivoBook Pro N7400 jest bowiem notebookiem o dużej mobilności, lecz zachwyca przede wszystkim wyposażeniem.

Jest to bowiem zgrabny komputer z ekranem o przekątnej 14″, lecz nie byle jakim: za wyświetlanie obrazu odpowiada matryca OLED o profesjonalnych proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2880 x 1800 px, odświeżana z częstotliwością 90 Hz, w pełni zgodna z przestrzenią barwną DCI-P3 i standardem HDR True Black 600. W takiej konfiguracji maszyna świetnie sprawdzi się w zastosowaniach graficznych (ma też certyfikat NVIDIA Studio) – ale nie tylko.

Sercem komputera są procesory Intel 11. generacji, 16 GB pamięci DDR4, a zdania związane z przetwarzaniem obrazu odpowiada tandem Intel Iris Plus wraz dodatkową kartą graficzną GeForce RTX 3050 z 4 GB własnej pamięci GDDR6, która nie tylko wspomaga procesor w zastosowaniach graficznych, lecz także całkiem nieźle sprawdzi się podczas grania.

Mimo dużej mocy ASUS Vivobook Pro 14X OLED oferuje też długi czas pracy i szybkie ładowanie zasilaczem o mocy 120W.

W ostatnich latach nie ustaje trend tworzenia smartfonów, których nie sposób obsłużyć jedną ręką, więc gdy przychodzi do wymiany telefonu na nowy, w najtrudniejszej sytuacji są miłośnicy urządzeń o poręcznych gabarytach. Na szczęście ASUS ma także coś dla takich użytkowników.

Zenfone 9 to wyjątkowo mały i zgrabny telefon o wielkim i mocarnym sercu. Urządzenie jest wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz 8 GB pamięci operacyjnej, połączonej z 256 GB miejsca dla programów i plików. Smartfon został wyposażony w rozbudowany układ łączności – ASUS Zenfone 9 obsługuje sieci 5G, ma nowoczesny i szybki układ Wi-Fi 6e oraz Bluetooth 5.2 z obsługą kodeka audio LDAC. Za wyświetlanie obrazu odpowiada nieduży, lecz znakomity ekran o przekątnej 5,9″ i rozdzielczości 1080 x 2400, odświeżany z częstotliwością do 120 Hz. Wyświetlacz radzi sobie doskonale z obsługą HDR10 i HDR10+ i oferuje przy tym znakomite odwzorowanie barw.

Część fotograficzną stanowi główny aparat szerokokątny z matrycą 50 Mpix o wielkości 1/1,56″, wyposażoną w PDAF i połączoną z obiektywem o ogniskowej 24 mm, jasności f/1.9, z optyczną stabilizacją obrazu i gimbalem. Towarzyszy mu 12 Mpix aparat z obiektywem ultrawide o ogniskowej 14,4 mm i kącie widzenia 113°. Sensor o wielkości 1/2.55″ został w nim połączony z niestabilizowanym obiektywem o jasności f/2.2. Dzięki wyposażeniu aparatu w PDAF aparat może służyć także do zdjęć makro – minimalna odległość od fotografowanego obiektu wynosi 4 cm.

Do rozmów i selfie służy kamera przednia – z matrycą 12 Mpix o wielkości 1/2.93 i punktami PDAF. Obiektyw przedni ma ogniskową 27,5 mm i jasność f/2.45.

ASUS Zenfone 9 zasilany jest akumulatorem o pojemności 4300 mAh, który spokojnie wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania. Ładowanie natomiast przebiega z mocą do 30 W, co przekłada się na naładowanie akumulatora do pełna w ciągu ok 75 minut i do 57 % w ciągu 30 minut.

Zachęcam do sprawdzenia pełnej recenzji smartfonu ASUS Zenfone 9.

Na drugim biegunie stoi urządzenie zupełnie odmienne. Wielkie, jeszcze potężniejsze. Z logo Republic of Gamers pyszniącym się na obudowie.

ROG Phone 6 to wyjątkowy smartfon, który przeznaczony jest dla najbardziej wymagających mobilnych graczy. Podobnie jak w Zenfone 9, jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z grafiką Adreno 730. Pamięć operacyjna w zależności od wersji wynosi 12 lub 16 GB LPDDR5, a pamięć masowa 256 lub 512 GB typu UFS 3.1.

Jak przystało na sprzęt do grania, ASUS ROG Phone 6 posiada duży ekran 6,78″, który przy rozdzielczości 1080 x 2448 pikseli potrafi odwzorować ponad miliard kolorów. Typowa jasność to 800 nit, a szczytowa 1200 nit – smartfon jest w pełni zgodny z HDR10+. Ekran odświeżany jest z częstotliwością aż 165 Hz.

ROG Phone ze względu na swoje przeznaczenie posiada imponujący system chłodzenia, złożony z odpowiednio dobranej pasty termoprzewodzącej z azotkiem boru, komory parowej z płytkami grafitowymi, oraz – co jest w smartfonach ewenementem – opcjonalnym, dołączanym wentylatorem, który utrzyma temperatury w ryzach nawet podczas najdłuższej rozrywki.

Część fotograficzna w takim smartfonie nie jest najważniejsza, lecz mimo to główny aparat skonstruowany jest na bazie bardzo przyzwoitej matrycy 50 Mpix o rozmiarze 1/1,56″ z obiektywem 24 mm o jasności f/1.9. Towarzyszy mu jednostka ultraszerokokątna z matrycą 13 Mpix i obiektywem o ogniskowej 12,5 mm oraz 5 Mpix aparat makro.

Łączność ze światem wygląda standardowo: ROG Phone obsługuje 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 (z kodekami aptX i aptX HD)

Sensowny czas pracy dla tak wysilonej maszyny zapewnia zdwojony akumulator o łącznej pojemności aż 6000 mAh, który można ładować z mocą do 65 W za pomocą typowej ładowarki Power Delivery lub QuickCharge 5.

Dla każdego coś miłego

W portfolio marki ASUS każdy znajdzie coś na siebie, niezależnie od tego, czy szuka komputera do domu, do pracy czy do tworzenia. Nieważne, czy szuka telefonu małego, czy dużego. I niezależnie od tego, który z powyższych sprzętów znajdzie się w tym roku pod choinką, z pewnością ucieszy on obdarowaną osobę.